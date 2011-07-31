مددجویان کمیته امداد ایلام صاحب شغل می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حسن احمدی گفت: امسال برای سه هزار و 500 نفر از مددجویان زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) استان شغل ایجاد می شود.

وی بیان داشت: به منظور اجرای طرح توانمند سازی مددجویان و رسیدن به استقلال معیشتی بیش از شش هزار نفر از مددجویان مستعد اجرای طرحهای اشتغالزایی و خود کفائی در استان شناسایی شده اند.

به گفته این مسئول امسال برای سه هزار و 500 نفر از مددجویان با 40 میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات سفرهای دوم و سوم هیئت دولت به استان در زمینه های کشاورزی، دامپروری، خدمات و صنعت فرصت شغلی ایجاد می شود.

78 هزار نفردرقالب 26 هزار خانوار در استان ایلام از خدمات کمیته امداد بهره مند هستند.