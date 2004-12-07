فاروق قدومي : كانديداتوري برغوثي باعث تفرقه و چند دسته گي مي شود

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه،‌، فاروق قدومي در ديدار با خبرنگاران هشدار داد اگر مروان البرغوثي كانديداتوري خود را پس نگيرد، از سازمان آزاديبخش فلسطين كنار گذاشته خواهد شد چرا كه اين سازمان محمود عباس را به اين منظور برگزيده است.



قدومي كه پس ازدرگذشت ياسرعرفات، رياست فتح را برعهده گرفت، افزود: هركدام از اعضاي فتح كه آگاهانه ازتصميمات كميته مركزي جنبش عدول كند، بدون در نظرگرفتن مسئوليت و پستشان، با تصميم كميته مركزي كنار گذاشته خواهد شد.



قدومي كه رياست دائره سياسي سازمان آزادبيخش فلسطين را نيز برعهده دارد، ابراز اميدواري كرد كه برغوثي كانديداتوري خود را در انتخابات رياست تشكيلات خودگردان فلسطين پس بگيرد.



وي همچنين گفت تا پيش از برگزاري نشست كميته مركزي جنبش فتح، گفتگوهايي با وي دراين باره درجريان است.

قدومي افزود: كانديداتوري برغوثي درخدمت مسئله فلسطين نيست و منجر به تفرقه و جدايي مي شود، اگر برغوثي از كانديداتوري كناره گيري نكند، يعني اينكه از عضويت فتح استعفا داده است.



قدومي همچنين حمايت خود را از كانديداتوري محمود عباس از سوي فتح اعلام كرد.

رئيس جديد جنبش فتح كه مقر دائم آن در تونس است،‌مخالفت خود را با قرارداد اسلو اعلام و خواهان يكپارچگي صف فلسطينيان در اين مرحله حساس و سرنوشت ساز شد.



وي افزود: جنبش فتح در آگوست آينده نشستي را براي آماده كردن نسل هاي آينده براي برعهده گرفتن مسئوليت هاي مختلف برگزار خواهد كرد.



برغوثي 45 ساله دبيرمنطقه اي جنبش فتح در نوارغزه را برعهده دارد و به اتهام حمايت وشركت در مقاومت مردم فلسطين ازسوي يك دادگاه صهيونيستي به پنج مرتبه زندان ابد محكوم شده و هم اكنون در زندان هاي اسراييل نگهداري مي شود.



برغوثي هم اكنون پيش از اين اعلام كرده بود كه خود را به عنوان كانديداي مستقل در انتخابات آتي تشكيلات خودگردان فلسطين شركت خواهد كرد.



قدومي همچنين از اسراييل خواست تا اعمال محمدوديت هاي خود را برمناطق تحت كنترل تشكيلات خودگردان فلسطين را لغو كنند و شرايط را براي شركت تمامي فلسطيني هاي ساكن مناطق مختلف فلسطين در انتخابات فلسطين فراهم سازد.

قدومي اضافه كرد: جامعه جهاني و كميته چهارجانبه بايد نخست وزير ر‍ژيم صهيوينستي را به انجام برخي اقدامات در راستاي دست يابي به صلح مجبور سازند.