برترینهای جشنواره ورزشی طلاب سپاه همدان معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات ورزشی طلاب سپاه همدان با حضور 250 طلاب و روحانی بسیجی در سه رشته فوتسال، تیر اندازی و شنا برگزار شد.

بر اساس این گزارش کاپ اخلاق به تیم ورزشی فامنین اهدا شد و پایگاه سامن در رشته فوتسال مقام نخست را به خود اختصاص داد و پایگاه ملایر و همدان به ترتیب دوم و سوم شدند.

در رشته های تنیر اندازی با تفنگ بادی هیئت داوران علی زمانیان را نفر نخست و علی سرمدی و مصطفی زارعی را به ترتیب نفر دوم و سوم معرفی کردند.

همچنین در رشته تبانچه بادی امید سرمیلی و محسن شمسی و بهمن و سجاد امزاجردی در سکوی نخست تا سوم ایستادند.

همچنین در رشته های شنا کرال سینه، کرال پشت و قورباقه علی اکبر افشاری، مجتبی عبدلی و جمال مرادی در هر رشته مقام اول را کسب کردند.