"ترنم وصال" میهمان سحرهای مردم یزد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، صدا و سیمای مرکز استان یزد به مناسبت ماه مبارک رمضان برنامه های ویژه ای تهیه و تولید کرده است که از جمله این برنامه ها می توان به ترنم وصال اشاره کرد.

بحث های کارشناسی حجت الاسلام اعرافی و علاقه بند، سخنرانی های حجت الاسلام پناهیان و رنجبر، گزیده هایی از سخنرانی های مرحوم حجت الاسلام محمدعلی صدوقی، پخش ادعیه ها و مناجاتهای عرفانی تا بعد از نماز صبح از جمله آیتم های این برنامه رادیویی است.

ترنم وصال به طور زنده در سحرهای ماه مبارک رمضان میهمان خانه های مردم دارالعباده یزد خواهد بود.

این برنامه به تهیه کنندگی حمیدرضا امیری و احمد دشتی و گویندگی بهروز بهروئیان، ‌ابوالفضل ملک ثابت، ‌محمد علیزاده و مهدی اربعی از صدای مرکز یزد پخش می شود.