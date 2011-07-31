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۹ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۲۴

کیخا در گفتگو با مهر:

یگان حفاظت شیلات گلستان 26 میلیارد ریال کشفیات داشته است

یگان حفاظت شیلات گلستان 26 میلیارد ریال کشفیات داشته است

گرگان - خبرگزاری مهر: فرمانده یگان حفاظت شیلات گلستان گفت: بیش از 26 میلیارد و 146 میلیون و 715 هزار ریال کشفیات در چهار ماهه سالجاری از سوی این یگان صورت گرفته است.

سرهنگ ابراهیم کیخا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تعداد بازرسیها از صیدگاه و شناورها و بازار ماهی و ایست بازرسی در 4 ماه نخست سال جاری سه هزار و 847 مورد مجموع گشت های نفر ساعت دریایی و ساحلی 22 هزار و چهار و تعداد ماهیان غضروفی رها شده هزار و 210 قطعه بوده است.

کیخا در ادامه گفت: تعداد 148 فقره پرونده به دادگاه ارسال شده است که دستگاه قضا در حال رسیدگی به این پرونده هاست.

وی اظهار داشت: با توجه به پیشرفت های گوناگون در حوزه های مختلف از جمله صید و صیادی طی چند دهه گذشته، منابع و ذخایر آبزی به عنوان منابع طبیعی تجدید شونده توسط عوامل انسانی تحت فشار بیشتری قرار گرفته و بهره برداری غیرمسئولانه باعث کاهش این نعمت الهی شده است.
 
وی عنوان کرد: در کنار زحمات فراوان مهندسان و کارشناسان که از طریق تکثیر و رها سازی گونه های مختلف آبزیان کوشش دارند، امر حفاظت و پاسداری از ذخایر موجود آبزیان نقش غیر قابل انکاری است.
 
کیخا بیان داشت: یگان حفاظت تنها نهاد حفاظت کننده از دریا و ذخایر ارزشمند آن است که با به کارگیری تمامی امکانات دردست و با داشتن پرسنلی پرتلاش و زحمت کش به صورت شبانه روزی با برخورد با عوامل برداشت کننده غیرقانونی از ذخایر و حمایت از صیادان مجاز و بهره مندی آنان از برداشت مسئولانه، مصمم است اهداف برنامه های کلان ملی را در بخش صنایع شیلاتی تحقق بخشد.
کد مطلب 1371752

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