یگان حفاظت شیلات گلستان 26 میلیارد ریال کشفیات داشته است

سرهنگ ابراهیم کیخا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تعداد بازرسیها از صیدگاه و شناورها و بازار ماهی و ایست بازرسی در 4 ماه نخست سال جاری سه هزار و 847 مورد مجموع گشت های نفر ساعت دریایی و ساحلی 22 هزار و چهار و تعداد ماهیان غضروفی رها شده هزار و 210 قطعه بوده است.

کیخا در ادامه گفت: تعداد 148 فقره پرونده به دادگاه ارسال شده است که دستگاه قضا در حال رسیدگی به این پرونده هاست.

وی اظهار داشت: با توجه به پیشرفت های گوناگون در حوزه های مختلف از جمله صید و صیادی طی چند دهه گذشته، منابع و ذخایر آبزی به عنوان منابع طبیعی تجدید شونده توسط عوامل انسانی تحت فشار بیشتری قرار گرفته و بهره برداری غیرمسئولانه باعث کاهش این نعمت الهی شده است.

وی عنوان کرد: در کنار زحمات فراوان مهندسان و کارشناسان که از طریق تکثیر و رها سازی گونه های مختلف آبزیان کوشش دارند، امر حفاظت و پاسداری از ذخایر موجود آبزیان نقش غیر قابل انکاری است.

کیخا بیان داشت: یگان حفاظت تنها نهاد حفاظت کننده از دریا و ذخایر ارزشمند آن است که با به کارگیری تمامی امکانات دردست و با داشتن پرسنلی پرتلاش و زحمت کش به صورت شبانه روزی با برخورد با عوامل برداشت کننده غیرقانونی از ذخایر و حمایت از صیادان مجاز و بهره مندی آنان از برداشت مسئولانه، مصمم است اهداف برنامه های کلان ملی را در بخش صنایع شیلاتی تحقق بخشد.