به گزارش خبرنگار مهر ولی الله میرزائی اصل پیش از ظهر یکشنبه در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان سنندج افزود: از محل اعتبارات عمرانی استان کردستان در سال جاری 236 ریال اعتبار به شهرستان سنندج اختصاص پیدا کرده است.

وی عنوان کرد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته و اعلام نیاز دستگاه های مختلف در سطح شهرستان سنندج این مبلغ به منظور احداث یا تکمیل 182 پروژه هزینه خواهد شد.

فرماندار شهرستان سنندج با اشاره به مهمترین پروژه های در دست اجرا در این شهرستان افزود: از مهمترین این پروژه ها می توان به اجرای آبرسانی به 29 روستا، اجرای طرح هادی برای 26 روستا، اجرای 11 طرح در بخش مسکن و عمران شهری و اجرای 20 پروژه در بخش راه و ترابری اشاره کرد.

میرزایی اصل عنوان کرد: در همین راستا ضمن پایبندی به الزامات قانونی اعتبارات اختصاص یافته به تفکیک فصل در حوزه های مختلف توزیع خواهد شد و بر این اساس فصل اداره امورعمومی یک میلیارد و 800 میلیون ریال، فصل امور قضایی سه میلیارد ریال و فصل رفاه و تامین اجتماعی 500 میلیون ریال اعتبار اختصاص داده شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان با اشاره به میزان سهم فصل های مختلف از اعتبارات شهرستان سنندج در سال جاری افزود: فصل بهداشت و سلامت چهار میلیارد ریال، فصل کشاورزی و منابع طبیعی هفت میلیارد و 390 میلیون ریال، فصل آموزش 40 میلیارد ریال، فصل فرهنگ و هنر و رسانه های جمعی 34 میلیارد و 670 میلیون ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

فرماندار شهرستان سنندج به دیگر فصل های بودجه هم اشاره کرد و گفت: فصل منابع آب 15 میلیارد و 460 میلیون ریال، فصل تربیت بدنی 10 میلیارد و 400 میلیون ریال، فصل صنعت و معدن پنج میلیارد ریال، فصل محیط زیست یک میلیارد و 800 میلیون ریال، فصل انرژی یک میلیارد و 550 میلیون ریال و فصل حمل و نقل عمومی 31 میلیارد و 600 میلیون ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

میرزائی اصل در پایان خواستار تلاش و کوشش تمام دستگاه های اجرایی برای تسریع در مبادله موافقت نامه ها و جذب اعتبارات ملی شد.