امنیت بسترساز کارهای توسعه ای در کردستان است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حسن خانی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان با بیان اینکه ناامنی در استان کردستان وجود ندارد و کردستان در رده های آخر جرم در کشور است، بیان کرد: امنیت خوب و متعادل استان برای ایجاد سرمایه گذاری در بخش های مختلف مناسب است.

وی با اشاره به اینکه خبرنگاران پل ارتباط بین مسئولان و مردم هستند، اظهار داشت: احساس امنیت و آرامش در مردم را باید از طریق رسانه بالا برد و در برنامه کاری نیروی انتظامی تعامل با رسانه و ایجاد اتاق فکر با آنها در دستور کار قرار گرفته است.

فرمانده انتظامی استان کردستان با بیان اینکه در استان یک میلیون و 500 هزار نفر ساکن و بیش از 800 نفر ساکنان گردشگر و شناور در این استان وجود دارد و در طول 24 ساعت فقط هشت فقره سرقت جزیی داریم، یادآورشد: جرایم در این استان سازمان یافته نیست و این امنیت در سایه زمینه وجودی فرهنگ مردم و تلاش نیروهای امنیتی و تلاش دسته جمعی آنها در جهت ایجاد امنیت اجتماعی برقرار شده است.

حسن خانی با بیان اینکه اذهان عمومی از طریق رسانه باید شفاف سازی شود، اعلام کرد: پرسنل نیروی انتظامی با حضور در لایه های مختلف اجتماع مشارکت دارند تا امنیت در لایه های زیرین و طبقات پایین محقق شود.

وی بیان کرد: هدف اصلی نیروی انتظامی مشارکت دادن مردم در فعالیت ها و برنامه های این حوزه است و در حقیقت مردم باید در کنار پلیس عمل کنند نه در تقابل با آنها هم گام شوند.

فرمانده انتظامی استان کردستان برنامه های این نیرو را با رویکردی اجتماعی نام برد و اظهارداشت: حضور در بین مردم برای بررسی مشکلات درون جامعه، حضور در روستاها، حضور در دانشگاه و برگزاری جلسه با دانشگاهیان، بررسی مطالبات مردم در نماز جمعه و ادامه طرح پنج گانه کشوری از اقدامات نیروی انتظامی است.

حسن خانی بیان کرد: در برنامه این هفته طرح جمع آوری معتادها را در استان کردستان به اجرا گذاشته می شود و در این طرح هم مثل دیگر طرح ها انتظار همکاری از سوی مردم و اطلاع رسانی به موقع آنها می رود.