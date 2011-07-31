به گزارش خبرگزاری مهر، در این انتخابات سیداحمد حسینی از دانشگاه آزاد سبزوار، محمد پهلوان‌کاشی از دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد، محمدجواد نوری از دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره) قزوین، حسن ضیافتی‌کافی از دانشگاه علوم‌پزشکی اراک، مهدی بادپا از دانشگاه فردوسی مشهد، سیدعلی موسوی از دانشگاه زابل و فرشته بتوئی از دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد، سمیه ناصری از دانشگاه ارومیه و نسرین مسجدلو از دانشگاه اردبیل به عنوان اعضای جدید شورای مرکزی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های کشور انتخاب شدند.

همچنین جهانبخش سلیمانیان، ایوب توکلیان و جواد سمیعی‌پور از اعضای سابق این تشکل دانشجویی به عنوان اعضای هیئت عالی نظارت این تشکل دانشجویی انتخاب شدند.

در این انتخابات 66 کاندیدا برای عضویت در شورای مرکزی و هیأت عالی نظارت اتحادیه اعلام آمادگی کرده بودند.