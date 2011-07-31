پذیره نویسی بورس انرژی در فرابورس/ 4 شرکت در نوبت عرضه

به گزارش خبرنگار مهر مصطفی امید قائمی امروز در نشستی خبری به ارائه گزارش عملکرد سالانه این شرکت در سال جاری پرداخت و گفت: تاکنون 23 شرکت معاملات سهامشان در بازار های سهام اول و دوم فرابورس انجام می شود.

مدیرعامل فرابورس افزود: فرابورس تاکنون تواسته سهام 4 شرکت را در بازار پایه معامله کند همچنین 20 شرکت دیگر راهم پذیرش کرده است که از این بین نماد 4 شرکت در فرابورس درج شده است و بزودی معاملات سهام آنها در فرابورس معامله خواهد شد.

وی در خصوص بازار ابزارهای نوین مالی هم توضیح داد: در این بازار نماد 8 اوراق بهادار درج شده است که از این بین 2 نماد متعلق به اوراق صکوک ماهان و سامان است.

امید قائمی درادامه در خصوص برنامه های فرابورس گفت: دراین هفته نماد شرکت سرمایه گذاری گردشگری درفرابورس بازگشایی می شود، همچنین پذیره نویسی صرف سهام شرکت میدکو و بانک قوامین هم در فرابورس انجام خواهد شد.

مدیرعامل فرابورس تصریح کرد: البته بخشی از پذیره نویسی شرکتهای در شرف تاسیس بانک خاورمیانه و بیمه آرمان در فرابورس انجام می شود و رئیس سازمان بورس قول داده است که تمام پذیره نویسی بورس انرژی درفرابورس انجام شود.

وی در مورد زمان عرضه نماد شرکت فرابورس اینگونه پاسخ داد: تمام مراحل اجرایی آن از جمله سپرده گذاری و توزیع برگه های سهام انجام شده و فقط بحث نحوه محاسبه میزان مالکیت سهام دراختیار سهامداران حل شود، نماد در فرابورس بازگشایی می شود.

مدیرعامل فرابورس درادامه از برنامه ویژه این شرکت برای شرکتهای ساختمانی در فرابورس خبر داد وافزود: با توجه به انجام معاملات تسهیلات مسکن در فرابورس و پذیرش چند شرکت دراین حوزه فرابورس تصمیم دارد یک بازار برای تامین منابع پروژه های ساختمانی بزرگ تبدیل شود.

وی افزود: فرابورس در حال بستر سازی برای انجام پذیره نویسی و معاملات دست دوم صندوق های زمین و ساختمان در فرابورس است که امیدواریم با تحقق این مسئله فرابورس در راستای حل مشکل تامین مسکن جامعه گام برداشته باشد.

امیدقائمی در مورد طراحی شاخص برای این بازار گفت: درابتدا قصد داشتیم تا تعداد نمادهای فرابورس به 100 نرسد، شاخصی برای آن طراحی نکنیم؛ اما هم اکنون در حال طراحی شاخصی بر اساس سهام شناور شرکتها هستیم که شرایط واقعی بازار را نشان دهد و امیدواریم این مسئله تا پایان سال محقق شود.