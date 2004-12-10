توقف توليد نفت سنگين از ميادين سروش و نوروز

مهدي عطريانفر درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي "مهر" با بيان اين مطلب گفت : عليرغم اينكه ميادين سروش و نوروز روزانه توان توليد 60 هزار بشكه نفت را دارند ، اما درحال حاضر توليد از اين ميادين متوقف شده است .



وي درباره علت متوقف شدن توليدات از اين ميادين گفت : هم اكنون قيمت نفت سنگين دربازارهاي جهاني بسيار پايين است برهمين اساس نفت تولپد شده ازميادين سروش و نوروز كه از نوع نفت سنگين است جمع آوري و ذخيره شده كه اين امر خود باعث پر شدن مخزن شناور شده است .



به گفته وي ، از آنجا كه مخزن ديگري براي ذخيره نفت سنگين توليد شده از اين ميادين وجود ندارد لذا توليد از اين ميادين فعلا متوقف شده است .

وي اضافه كرد : درحال حاضر بيش از 2 ميليون بشكه درمخزن شناورميادين سروش و نوروز موجود است .



وي گفت : درصورتي كه مخزن شناورخالي بود روزانه 60 تا 70 هزار بشكه از اين ميدان برداشت مي شد .



وي با اشاره به راه اندازي طرح توسعه ميدان سروش و نوروز گفت : اين طرح به پايان رسيده و به زودي راه اندازي مي شود تا توليد از اين ميادين از 60 هزار بشكه به 190 هزار بشكه افزايش يابد .



وي در پايان ، تزريق آب به ميادين سروش و نوروز را تكذيب كرد و افزود : براساس برنامه ريزي ها پس از گذشت مدتي از برداشت معقولانه از ميدان ، براي افزايش ضريب استحصال گاز به ميدان ها تزريق خواهد شد .



عطريانفر تصريح كرد : هم اكنون مطالعات تزريق گاز به ميدان سروش به صورت مشترك ميان شركت ملي نفت و شل درحال انجام است .



وي هزينه سرمايه گذاري مستقيم كل پروژه توسعه ميدان سروش و نوروز را 800 ميليون دلار عنوان كرد و افزود : با توجه به اينكه هنوز پروژه تكميل نشده است اما متوسط هزينه ها با توليد زودهنگام پروژه به ميزان 70 هزار بشكه تامين شده است .