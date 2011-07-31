فردا آخرین مهلت دانشگاهها برای پاسخگویی به دانشجویان متقاضی انتقال

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت اینترنتی تقاضای انتقال و میهمانی دانشجویان‌ از طریق سامانه جامع خدمات آموزشی در سایت اداره کل امور دانشجویان داخل از اول اردیبهشت ماه 90 آغاز شده بود و تا 7 خرداد ماه ادامه پیدا کرد. در این فاصله زمانی تعداد 21 هزار و 985 دانشجوی کاردانی و کارشناسی دانشگاه‌های دولتی و موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی که ورودی سال 86 به بعد بودند با مراجعه به این سامانه تقاضایشان برای انتقال و میهمانی را ثبت کردند.

تا کنون 13 هزار و 771 مورد یعنی حدود 62 درصد از این درخواست‌های انتقال و مهمانی دانشجویان مورد موافقت دانشگاه مبدأ یعنی دانشگاه فعلی محل تحصیل این متقاضیان قرار گرفته و حدود 38 درصد از درخواست‌ها نیز مورد موافقت دانشگاه‌های مبدأ قرار نگرفته‌اند.

البته تعدادی از درخواست‌های دانشجویان برای انتقال و مهمانی هنوز از سوی برخی دانشگاه‌های مبدأ مورد بررسی قرار نگرفته و دانشگاه‌های مبدأ در اعلام موافقت یا عدم موافقت‌شان دچار تأخیر شده‌اند. تعداد درخواست‌هایی که هنوز نتایج بررسی‌شان اعلام نشده است یک هزار و 32 فقره است.

بر طبق اعلام اداره کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم، دانشگاه‌های مبدأ که هنوز موافقت یا عدم موافقت خود با تقاضای انتقال و مهمانی دانشجویان را اعلام نکرده‌اند حداکثر تا 10 مرداد ماه فرصت دارند بررسی‌شان را انجام دهند و نتیجه نهایی را اعلام کنند.

همچنین دانشجویان متقاضی انتقال و مهمانی که با عدم موافقت دانشگاه مبدأ مواجه شده‌اند فقط تا 12 مرداد ماه فرصت دارند که با مراجعه به وزارت علوم یا دانشگاه مبدأ درخواست رسیدگی مجدد به تقاضایشان را مطرح کنند.