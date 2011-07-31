مرکز اقامت اجباری و درمان معتادان استان مرکزی بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر فرمانده نیروی انتظامی استان مرکزی در این مراسم که روز یکشنبه برگزار شد گفت: مرکز ‏اقامت اجباری درمان معتادین استان مرکزی در فضایی به وسعت 5 هزار و 500 مترمربع و زیربنای 1200 مترمرربع ‏در ابراهیم آباد اراک احداث شده است.‏

سردار کاظم مجتبایی افزود: مرکز اقامت اجباری درمان معتادین استان مرکزی یکی از 5 مرکز اجباری درمان معتادین ‏کشور است که در ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور دستور راه اندازی آن صادر شده بود.‏

وی ادامه داد: این مرکز ظرفیت نگهداری و درمان 400 نفر را داراست این در حالیست که در مرحله نخست بهره ‏برداری از آن امکان استقرار 100 نفر معتاد پرخطر در آن فرهم شده است.‏

وی یاد آور شد: برای تکمیل فاز نخست این مرکز اعتباری بالغ بر 12 میلیارد ریال هزینه شده است.‏

فرمانده نیروی انتظامی استان مرکزی گفت: مرکز اقامت اجباری معتادین استان مرکزی به گفته مسئولین شوراری ‏هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی تنها مرکز اقامت اجباری معتادین است که مطابق استاندارهای اعلامی از ‏سوی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کشور احداث شده است.‏