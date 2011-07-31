مرکز اقامت اجباری و درمان معتادان استان مرکزی بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر فرمانده نیروی انتظامی استان مرکزی در این مراسم که روز یکشنبه برگزار شد گفت: مرکز اقامت اجباری درمان معتادین استان مرکزی در فضایی به وسعت 5 هزار و 500 مترمربع و زیربنای 1200 مترمرربع در ابراهیم آباد اراک احداث شده است.
سردار کاظم مجتبایی افزود: مرکز اقامت اجباری درمان معتادین استان مرکزی یکی از 5 مرکز اجباری درمان معتادین کشور است که در ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور دستور راه اندازی آن صادر شده بود.
وی ادامه داد: این مرکز ظرفیت نگهداری و درمان 400 نفر را داراست این در حالیست که در مرحله نخست بهره برداری از آن امکان استقرار 100 نفر معتاد پرخطر در آن فرهم شده است.
وی یاد آور شد: برای تکمیل فاز نخست این مرکز اعتباری بالغ بر 12 میلیارد ریال هزینه شده است.
فرمانده نیروی انتظامی استان مرکزی گفت: مرکز اقامت اجباری معتادین استان مرکزی به گفته مسئولین شوراری هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی تنها مرکز اقامت اجباری معتادین است که مطابق استاندارهای اعلامی از سوی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کشور احداث شده است.
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