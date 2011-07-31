استفاده از سگ درخشان برای کشف درمان آلزایمر

به گزارش خبرگزاری مهر، تیمی از محققان دانشگاه ملی کره جنوبی اعلام کردند توانسته اند با استفاده از تغییرات ژنتیکی و تکنیک شبیه سازی سلولی سگی تازی با نام "تیگان" را به وجود آورند که در تاریکی می درخشد. در صورتی که به این سگ که در سال 2009 متولد شده آنتی بیوتیک دکسی سایکلین داده شود، این جاندار در زیر نور فرابنفش به رنگ سبز خواهد درخشید.

محققان که به تازگی آزمایشی دو ساله را بر روی این جاندار به پایان رسانده اند می گویند قابلیت درخشش این سگ را می توان با افزودن این دارو به غذای سگ، خاموش یا روشن کرد.

به گفته محققان خلق تیگان افق جدیدی را برای کشف درمانهای جدید بیماری های انسانی باز می کند. این جاندار با استفاده از فناوری انتقال هسته ای سلول که برای تولد اولین سگ شبیه سازی شده این دانشگاه نیز به کار گرفته شده بود، خلق و متولد شده است.

بر اساس گزارش فاکس نیوز، به دلیل وجود 268 بیماری مشترک میان انسانها و سگها، خلق سگی که می تواند به صورت مصنوعی نشانه های این بیماری ها را از خود نشان دهد در کشف شیوه های درمانی جدید برای بیماری هایی که انسانها را به خود مبتلا می کنند کمک بزرگی به شمار می رود.