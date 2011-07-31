معرفی 7 نانوداروی منحصربفرد از سوی دانشکده داروسازی زنجان

دکتر مهرداد حمیدی به خبرنگار مهر گفت: داروی ضد چربی، دفع پیوند، ضد میکروبی و ضد آلزایمر، برخی از نانوداروهای تولید شده از سوی پژوهشگران زنجانی است که طرح تولیدی آنها در حال اجراست.

وی افزود: ظرف 6 ماه آینده این نانوداروها به بازار عرضه می شوند و در اختیار دنیا قرار می گیرند.

این مسئول عنوان کرد: ایران به لحاظ تولید دارو یکی از کشورهای توسعه یافته محسوب می شود به طوری که بیش از 96 درصد داروهای مورد نیاز و 60 درصد مواد اولیه داروها در داخل کشور تولید می شود.

وی تصریح کرد: داروهای تولید شده در داخل کشور حتی به 45 کشور دنیا نیز صادر می شود و تنها داروهای با فناوری بالا که تعداد آنها اندک است، وارد می شوند.

حمیدی با اشاره به اهداف حوزه معاونت غذا و دارو ابراز داشت: غذا و دارو یکی از معاونت های کلیدی دانشگاه علوم پزشکی است و به دنبال تحقق نظام سلامت در جامعه است.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، ادامه داد: اهتمام در ایجاد اصول نظام تغذیه و عدالت تغذیه ای برای کلیه آحاد جامعه یکی از مهم ترین اهداف معاونت است.

وی اظهار داشت: از وظایف مهم این معاونت انتقال اطلاعات و آگاهی در بین جامعه و نظارت بر تولید غذا و محصولات غذایی است که با نمونه برداری محصولات و نظارت مستمر بر عرضه و تولید محصولات آرایشی و بهداشتی در جامعه تحقق می یابد.



حمیدی نظارت بر تولید، پخش و عرضه دارو را از دیگر اقدامات حوزه معاونت غذا و دارو عنوان کرد و بیان داشت: با توجه به اینکه بسیاری از بیماری ها با دارو درمان می شود ولذا اطمینان از فرهنگ صحیح دارو درمانی بخش اصلی توجه در این حوزه است.

رئیس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان از بهره برداری یکی از پیشرفته ترین مراکز تحقیقاتی کشت و صنعت گیاهان دارویی در شهرستان طارم خبر داد و خاطر نشان ساخت: در این مرکز داروهای استاندارد گیاهی برای اولین بار در کشور تولید و عرضه خواهد شد.

دکتر حمیدی گفت: این مرکز ظرف یکسال آینده به بهره برداری می رسد.

به گفته وی کلیه مراحل کشت و فراوری گیاهان دارویی و ساخت داروهای گیاهی توسط این مرکز صورت می گیرد.