به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد آفتابی در جلسه ستاد مبارزه با توزیع سی دی های غیر مجاز با اشاره به اینکه کار فرهنگی جات دهنده انسان است، گفت: کسی که با توزیع سی دی های غیرمجاز و مبتذل، بدی و فحشا را ترویج می کند خود شیطان است.

وی پیشنهاد داد: برای جلوگیری از توزیع و پخش اینگونه سی دی ها باید یک تیم متشکل از نمایندگان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروی انتظامی، دادگستری، بازرگانی و صنوف تشکیل شود.

حجت الاسلام آفتابی عنوان کرد: با توجه به حساسیت موضوع و برای تعمیق بخشی به باورهای دینی و نهادینه شدن فرهنگ عدم استفاده از این سی دی ها باید در جلسه شورای فرهنگ عمومی به بحث و تبادل نظر گذاشته شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، تصریح کرد: از فیلمنامه نویسانی که در خصوص عدم استفاده از سی دی های غیرمجاز و عواقب استفاده از آن فیلنامه بنویسند حمایت می شود.