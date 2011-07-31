برنامه ریزی علمی برای اوقات فراغت جوانان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد گلچین پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از پایگاه های اوقات فراغت علی آباد کتول، در جمع هنرجویان، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و با اشاره به فیوضات این ماه، اقدامات انجام شده از سوی ادارات فرهنگ ارشاد اسلامی شهرستان ها در خصوص برگزاری کلاس های اوقات فراغت را بسیار مثبت ارزیابی کرد.

وی گفت: دشمنان تلاش دارند تا با فاصله انداختن بین مردم و روحانیت و مراجع، نسل جوان را به فساد بکشانند.



گلچین افزود: بهترین برنامه های دینی و مذهبی در ایام شعبان پیش روست و با لباس تقوی، که بهترین لباس است باید به میهمانی خدا در ماه رمضان برویم.



وی تاکید داشت: برنامه ریزی هایی از طریق دستگاههای فرهنگی برای طرح اوقات فراغت انجام شد که امروز با حضور شما هنرجویان، شاهد بهره وری آن برنامه ها هستیم.