کاهش یک جلسه ای محرومیت خانگی تیم تراکتورسازی

به گزارش خبرنگار مهر، جواد ششگلانی پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به تلاشهای صورت گرفته، مسئولان سازمان لیگ و کمیته انضباطی محرومیت تیم فوتبال تراکتورسازی از حضور تماشاگرانش در بازی های خانگی این تیم را از سه بازی به دو بازی کاهش دادند.



ششگلانی افزود: ثبت قانونی و رسمی قراردادهای بازیکنان تیم های لیگ برتری تراکتورسازی و شهرداری تبریز نیز صورت گرفته است.



وی با اشاره به قانونی بودن ثبت قراردادهای بازیکنان و اعضای کادرفنی تیم های لیگ برتری تراکتورسازی و شهرداری تبریز، گفت: قرارداد بازیکنان و اعضای کادرفنی تیم های تراکتورسازی و شهرداری تبریز تا قبل از اتمام زمان فصل نقل و انتقالات در هیئت فوتبال استان به ثبت رسیده و هیچ یک از دو تیم یاد شده از این حیث مشکلی ندارند.



رئیس هیئت فوتبال آذربایجان شرقی همچنین در خصوص احتمال بالا بودن مبالغ قراردادهای ثبت شده بازیکنان و اعضای کادرفنی تیم های شهرداری و تراکتورسازی از سقف مشخص شده، تصریح کرد: بر اساس قوانین سازمان لیگ بوده و هیچ قراردادی از دو تیم تراکتورسازی و شهرداری مبلغی بیشتر 350 میلیون تومان سقف مشخص شده نداشته است.



ششگلانی همچنین به برطرف شدن مشکل دو تن از مدیر برنامه های بازیکنان فوتبال در تبریز اشاره کرد و افزود: پیش از این، دو نفر از مدیربرنامه های فوتبال در تبریز فاقد مدارک لازم و قانونی برای فعالیت اعلام شده بودند اما هفته گذشته قرار بر این شد که این دو نفر مدارک خود را طی فرصتی که به آنان داده شده به هیئت فوتبال آذربایجان شرقی تحویل داده و به فعالیت قانونی خود ادامه دهند.



یازدهمین دوره رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور از روز سه شنبه هفته جاری آغاز می شود.