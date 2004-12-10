بانك مركزي موظف به تعيين حدود حضور سرمايه گذاران خارجي در بورس است

دكترداود دانش جعفري درگفت وگو با خبرنگاراقتصادي "مهر" درخصوص موضع مجلس درباره جذب سرمايه هاي خارجي دربازارسرمايه، افزود : استفاده ازسرمايه هاي خارجي دربازارسرمايه دريكي ازبندهاي قانون سرمايه گذاري خارجي پيش بيني شده واين امرازلحاظ قانوني مانعي ندارد.



وي با اشاره به بحران هايي كه دركشورهاي جنوب شرقي آسيا براثرفعاليت هاي نامناسب سرمايه گذارهاي خارجي به وجود آمده است گفت : يكي ازمواردي كه قانون گذاردرتصويب اين بند به آن اهميت داده، كاهش نگراني هاي ناشي ازايجاد بحران ها واثرات مخرب اقتصادي است كه در برخي موارد در اثربورس بازي هاي سرمايه گذاران خارجي دربازارسرمايه به وجود مي آيد.



وي افزود : متن اين قانون به گونه اي تنظيم شده است كه ضمن اينكه به سرمايه گذاران خارجي مجوز فعاليت در بورس رامي دهد، بانك مركزي را نيز موظف مي كند تدابيري اتخاذ كند كه سياست هاي كلان اقتصادي كشوردراثرحضوراين سرمايه گذاران درمعرض خطرقرارنگيرد.

دانش جعفري با بيان اينكه مجلس مخالفتي با حضور سرمايه گذاران خارجي درچارچوب قانون ندارد، گفت : بازارسرمايه ايران وسعت قابل توجهي ندارد ودربرخي ازموارد جوابگوي سرمايه گذاران داخلي هم نيست، پس لازم است حضوراين سرمايه گذاران با دقت كنترل شود.



رئيس كميسيون اقتصادي مجلس درپايان افزود: نعيين حد و ايجاد چارچوب براي حضور سرمايه گذاران خارجي در بورس بايد توسط بانك مركزي صورت گيرد.