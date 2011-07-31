از نامه های مردمی تا حضور گسترده مدیران در جشن ثبت جهانی بازار

به گزارش خبرنگار مهر، سفر محمود احمدی نژاد که برای شرکت در جشن ثبت جهانی بازار تبریز و نیز افتتاح دو پروژه بزرگ ملی در حوزه مسکن و راه به آذربایجان شرقی صورت گرفته بود، با حاشیه هایی همراه بود.

- محمود احمدی نژاد در بدو ورود به فرودگاه بین المللی تبریز مورد استقبال نماینده ولی فقیه و استاندار آذربایجان شرقی قرار گرفت و از محل فرودگاه برای افتتاح همزمان 16 هزار واحد مسکن مهر این استان عازم شهر جدید سهند شد.

- پس از افتتاح رسمی واحدهای مسکونی مهر آذربایجان شرقی، احمدی نژاد کلید دو واحد از پروژه های این طرح را به صاحبان آنها تحویل داد.

- معاون پارلمانی رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزیر راه و شهرسازی و دستیار ارشد رئیس جمهوری، محمود احمدی نژاد را در این سفر پروژه ای همراهی می کردند.

- تونل های دوقلوی شبلی و باقیمانده آزادراه تبریز – زنجان حدفاصل سرچم- قزلچه میدان، راس ساعت مقرر توسط احمدی نژاد مورد بهره برداری قرار گرفت و رئیس جمهور پس از شنیدن توضیحات مسئولان محلی در خصوص این پروژه با هلی کوپتر عازم محل برگزاری جشن ثبت جهانی بازار شد.

- خبرنگاران که با خودرو به محل برگزاری جشن ثبت جهانی بازار تبریز عزیمت می کردند با چند دقیقه تاخیر به محل برگزاری مراسم رسیدند که البته برخی ناهماهنگی ها به این تاخیرها دامن زد.

- بسته شدن بازارهای منتهی به بازار مظفریه- محل برگزاری جشن ثبت جهانی بازار تاریخی تبریز- و تجمع مردم و ابراز علاقمندی آنان برای حضور در برنامه، از نکات قابل توجه بود.

- عده ای از مسئولان حفاظت، نامه های مردمی را که برای رئیس جمهور نوشته شده بود جمع آوری می کردند ولی در این میان تعدادی از شهروندان به امید اینکه نامه نوشته شده را خود به دست رئیس جمهور تحویل دهند، انتظار می کشیدند.

- عدم برنامه ریزی مناسب و نبود هر گونه خدمات رفاهی در طول برگزاری برنامه ها از جمله نبود آب و پذیرایی باعث رنجش خاطر حاضران شده بود.

- عدم اختصاص جایگاه ویژه برای خبرنگاران در محل برگزاری مراسم ثبت جهانی بازار تبریز که به دلیل خنده ها و صحبت مکرر برخی حاضران در حین سخنرانی ها ایجاد سروصدای زیاد را باعث شده بود، از نکاتی بود که مورد بی مهری مسئولان قرار گرفته بود.

- اجرای سرود به زبان محلی در وصف بازار تاریخی تبریز از دیگر نکاتی بود که علاوه بر اینکه مورد استقبال مسئولان قرار گرفت، حاضران را نیز به وجد آورد.

- رونمایی از سند ثبت جهانی بازار تبریز و اهدای این سند توسط مسئول ارتباطات و اطلاعات دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران به محمود احمدی نژاد، رئیس ‌جمهوری اسلامی ایران از دیگر حاشیه های مراسم مزبور بود.

- حضور تمام مدیران، فرمانداران و همچنین مسئولان رده میانی و پائینی دستگاه های اداری آذربایجان شرقی در مراسم در حالی به شدت خودنمایی می کرد که چند ردیف از صندلی ها خالی مانده بود.

- این سفر هشتمین سفر رئیس جمهور به آذربایجان شرقی است که سه سفر آن در قالب سفرهای استانی و چهار سفر دیگر برای افتتاح پروژه ها و شرکت در آیین های بهره برداری از پروژه های صنعتی و عمرانی بوده است؛ جالب اینکه آخرین سفر احمدی نژاد به آذربایجان شرقی دو هفته قبل رقم خورد.