ارائه 5 کیلو بایت FM برای نخستین بار در کشور/ تحویل 3 دکل تا آخر سال

به گزارش خبرنگار مهر، سعید قاضی ‌مغربی در نشست خبری امروز یکشنبه 9 مردادماه که در آستانه سالروز تاسیس جهاد دانشگاهی برگزار شد، با اشاره به تحویل فرستنده یک کیلو بایت FM توسط جهاد دانشگاهی به سازمان صدا و سیما، گفت: امسال فرستنده 2 کیلوبایت در رنج FM بهره برداری شد و روی این فرستنده بنا بر نیاز سازمان صدا و سیما RDS نصب شده است.

وی درباره امتیازات RDS، تاکید کرد: نصب RDS این امکان را فراهم می کند تا علاوه بر ارسال صوت بتواند متن را هم ارسال کند. همچنین می تواند پیامهایی را به صورت محلی ارسال کند. با این سیستم به صورت اتوماتیک در تمام مساجد کشور یک اذان با صدای مشخص در زمانی مشخص پخش می شود.

قاضی مغربی با بیان اینکه تاکنون بیش از 7 هزار طرح کاربردی و صنعتی توسط معاونت پژوهشی و فناوری جهاد دانشگاهی بهره برداری شده است، به ساخت نخستین فرستنده موج متوسط MW اشاره کرد و گفت: نخستین فرستنده موج متوسط MW ساخته شده و یک فرستنده یک مگابایتی هم در دشت قزوین قرار گرفته است که این تکنولوژی را تنها 2 شرکت دیگر در دنیا دارند.

وی تاکید کرد: تمام پوشش رادیویی MW کشور توسط سیستمهای فرستنده MW جهاد دانشگاهی تهیه شده است و امسال 5 کیلوبایت FM را برای نخستین بار به صورت بومی ارائه می کنیم که در این فرستنده مهندسی معکوس صورت نپذیرفته و دانش آن به صورت کامل در اختیار کشور ما است.

معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی در ادامه سخنان خود درباره این معاونت، اظهار داشت: حوزه معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی شامل 3 پژوهشگاه، 15 پژوهشکده، 2 پارک علم و فناوری،‌10 مرکز رشد، بیش از 120 گروه تخصصی و بیش از 120 مرکز خدمات تخصصی است و در حال حاضر یک هزار و 600 نفر عضو هیئت علمی در این نهاد فعالیت می‌کنند.

قاضی مغربی از پروژه ملی دیگری که فاز نخست آن در حال اتمام است و مهرماه به بهره ‌برداری می ‌رسد، خبر داد و اضافه کرد: فاز نخست ساخت دکل حفاری نفت به اتمام رسیده است و تا مهرماه بهره‌برداری می شود. همانطور که می دانیم بسیاری از تجهیزات نفتی ما از خارج تامین می‌شود اما مدتی است وزارت نفت روی ساخت تجهیزات داخلی متمرکز شده است.

به گفته وی، جهاد موفق شده قرارداد سه دکل حفاری را منعقد کند و این دکلها فازهای مختلف را پشت سر گذاشته اند و تا آخر سال سه دکل حفاری تحویل داده می‌شود.

معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی، ادامه داد: در فاز اول با حمایت وزارت نفت بحث ساخت 30 دکل حفاری در داخل کشور مطرح شد که هر دکل 2 هزار نفر را مشغول به کار می ‌کند و اشتغالزایی دارد، ضمن اینکه از خروج ارز از کشور جلوگیری می ‌کند.

قاضی مغربی همچنین به ساخت نیروگاه هیبریدی اشاره کرد و افزود: نخستین نیروگاه هیبریدی بادی خورشیدی با حمایت وزارت نفت نصب شده است. این نیروگاه می تواند با بادهای با سرعت بسیار پایین امکان بهره‌وری داشته باشد.