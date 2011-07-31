ماندگاری دو سوم دارندگان طلای علمی در کشور/ تأییدیه علمی اختراعات

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر نسرین سلطانخواه امروز در حاشیه اولین گردهمایی دانش آموختگان و اعضای باشگاه دانش پژوهان جوان در پاسخ به خبرنگار مهر با اشاره به امضای تفاهم نامه میان این معاونت و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی توضیح داد: طبق قانون برنامه پنجم برای ثبت اختراعات لازم به ارزیابی اختراعات است که در این راستا بنیاد ملی نخبگان با سازمان پژوهش های علمی و صنعتی تفاهم نامه ای به امضا رساند.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به جزئیات این تفاهم نامه خاطر نشان کرد: بر این اساس در طرح های پژوهشی که نیاز به تاییدیه اختراعات دارند، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی پس از سطح بندی اختراعات گواهینامه مورد نیاز را به مخترع خواهد داد.

وی ادامه داد: مخترع با این گواهینامه می تواند اختراعات خود را ثبت کند ضمن آنکه مراجعی که از طرح های نوآورانه حمایت می کنند نیز مورد پذیرش قرار خواهند گرفت به گونه ای که اختراعاتی که ارزش کاربردی و تجاری شدن را دارند مورد حمایت قرار خواهند داد.

سلطانخواه مرجع ارائه دهنده اختراعات را سازمان پژوهش های علمی و صنعتی دانست و افزود: بنیاد ملی نخبگان نیز بخش اعظمی از هزینه های ثبت اختراعات را نیز متقبل می شود و به این ترتیب از اختراعات حمایت می کند.

حمایت های بنیاد ملی نخبگان عامل کاهش مهاجرت

رئیس بنیاد ملی نخبگان همچنین با تاکید بر اینکه حمایت های بنیاد ملی نخبگان در جهت کاهش مهاجرت نخبگان از کشور انجام شده است، یادآور شد: طبق بررسی هایی که بنیاد ملی نخبگان و دارندگان مدال های طلای المپیادهای علمی داشته اند، این حمایت ها موجب کاهش مهاجرت نخبگان از کشور شده است.

سلطانخواه ادامه داد: از سال 86 که دارندگان مدال طلا آماده ورود به دوره تحصیلات تکمیلی بودند با اعمال حمایتهای بنیاد ملی نخبگان در کشور ماندگار شدند و تحصیلات خود را در کشور ادامه دادند.