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۹ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۴۴

واکنش مربیان به قرعه کشی/

فابیو کاپلو: انگلستان کار دشواری پیش رو دارد

فابیو کاپلو: انگلستان کار دشواری پیش رو دارد

سرمربی تیم فوتبال انگلستان از دشواری کار این تیم در رقابت های مقدماتی جام جهانی 2014 خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال انگلستان در مرحله مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل در منطقه اروپا با تیم های مونته‌نگرو، اوکراین، لهستان، مولداوی و سن مارینو همگروه شده است.

فابیو کاپلو در خصوص تیم های حاضر در گروه هشتم اظهار داشت: گروه ما گروه ساده ای نیست. شما باید بر روی هر دیدار تمرکز لازم را داشته باشید انگار که در یک دیدار فینال بازی می کنید. اما شغل من تمرکز کردن است و این کار را خوب بلدم.

سرمربی ایتالیایی انگلستان در خصوص تیم های حاضر در گروه هشتم گفت: ما مونته نگرو را خیلی خوب می شناسیم ضمن اینکه لهستان هم پیشرفت کرده و حریف دشواری تلقی می شود. در خصوص اوکراین باید بگویم که ما آخرین بازی را مقابل این تیم در مقدماتی جام جهانی 2010 شکست خورده ایم. مولداوی و سن مارینو هم تیم های قدرتمندی نیستند.

کاپلو در خصوص تیم انگلستان اظهار داشت: انگلستان تیمی با بازیکنان جوان است. بازیکنانی که بیشتر آنها در منچستر بازی می کنند. در تیم ما بازیکنی نظیر کایرن گیبس هست که در آرسنال بازی می کند و هم تیمی او جک ویلشر بازیکن آینده داری به حساب می آید. هندرسون واندی کارول هم بازیکنان تاثیرگذار تیم ملی انگلستان به حساب می آیند.

کد مطلب 1371936

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