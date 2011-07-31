به گزارش خبرنگار مهر، علی صفرزاده قبل از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این معاونت در راستای اجرای تصمیم شورای عالی فناوری اطلاعات وزارت بازرگانی، به صورت آزمایشی در این سازمان فعالیت خود را از تیر ماه سالجاری آغاز کرده است که نتایج حاصله پس از بررسی و تصویب، جهت اجرا به تمامی استان ها ابلاغ خواهد شد.

صفرزاده بیان کرد: تهیه و تدوین برنامه های کوتاه مدت و میان مدت سازمان بازرگانی استان در چارچوب برنامه های ابلاغی از سوی وزارتخانه، استقرار نظام آماری سازمان بازرگانی استان، تبادل تجربیات و استفاده از دستاورد های علمی و کاربردی در زمینه برنامه ریزی از طریق ارتباط مستمر با دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی از مهمترین وظایف معاونت جدید است.

وی اظهار داشت: همچنین این معاونت به مطالعه و محاسبه شاخص ها و اجرای برنامه های لازم به منظور بهبود بهره وری سازمان در راستای سایت های وزارت بازرگانی، پیاده سازی و توسعه تجارت الکترونیک در سطح استان در راستای تسهیل خدمات به شهروندان و دیگر سازمان ها می پردازد.