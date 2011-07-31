طرح 64 واحدی مسکن مهر آمل اجرایی شد

سرمایه گذار بخش خصوصی و کارفرما طرح64 واحدی مسکن مهر به مهر گفت: این تعداد واحد مسکونی در زمینی به مساحت دوهزار و 300مترمربع و دردو بلوک 32 واحدی اجرا خواهد شد.

اسماعیل محمدزاده افزود: این مجموعه نخستین طرح صنعتی مسکن مهر با استفاده از فناوری جدید با اسکلت فلزی پیچ و مهره ای در آمل است که ساخته خواهد شد.

وی ادامه داد: هر متقاضی در این طرح، صاحب واحد 75 متری با استفاده از تسهیلات 250 میلیون ریال طرح مسکن مهر از سوی بانک مسکن بهره مند خواهد شد.

محمدزاده اضافه کرد: دولت در طرح مسکن مهر به متقاضیان در ساخت واحدهای سنتی200 میلیون، نیمه صنعتی 220 و صنعتی 250 میلیون ریال تسهیلات با کارمزد چهار درصد پرداخت می کند.

وی با بیان اینکه از محل هزینه های شخصی فنداسیون طرح 64 واحدی مسکن مهر کلاکسر به پایان رسیده و به مرحله نصب اسکلت های فلزی رسیده است، ابرازامیدواری کرد: بانک ها درارائه تسهیلات به موقع در تسریع در زمان بندی طرح همکاری داشته باشند.

محمدزاده یادآورشد: این پروژه در نیمه نخست سال 91 بهره برداری خواهد شد.