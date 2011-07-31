نخستین نمایشگاه هنرمندان بسیجی در میانه گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه بیش از 80 اثر توسط 21 هنرمند بسیجی در رشته های نقاشی، خوشنویسی، طراحی، نقاشی خط، کاریکاتو، نگارگری و آثار حجمی در سبک ها و تکنیک های مختلف ارائه شده است.

این نخستین نمایشگاه منجسم هنرهای تجسمی هنرمندان بسیجی شهرستان بوده که در نگارخانه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بعد از افتتاح مجتمع فرهنگی هنری برپا می شود.

نمایشگاه یاد شده تا چهارهم مرداد ماه از ساعت 10 صبح تا 13 و بعد از ظهرها از ساعت 18 تا 20 جهت بازدید علاقمندان و هنرجویان در محل نگارخانه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دایر است.

