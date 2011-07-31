فن مارویک: اکنون زمانی نیست که به قرعه کشی جام جهانی فکر کنم

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال هلند در گروه چهارم رقابت های مقدماتی جام جهانی 2014 در منطقه اروپا با تیم های ترکیه، مجارستان، رومانی، استونی و آندورا همگروه شده است.

برت فن مارویک در خصوص قرعه کشی گفت: من در حال حاضر نمی توانم در این خصوص نظری بدهم چراکه تیم ما درگیر رقابت های مقدماتی جام ملت های اروپای 2012 است. اما باید بگویم که گروه دشواری داریم. نمی توان قرعه را تغییر داد بلکه باید تمام حریفان خود را شکست بدهیم.

سرمربی تیم فوتبال هلند از برزیل به عنوان بخت نخست قهرمانی در جام جهانی 2014 یاد کرد و گفت: برزیلی ها بهترین تیم فوتبال جهان هستند و تا به حال پنج بار موفق شده اند فاتح رقابت های جام جهانی شوند. این تیم در رقابت های جام جهانی 190 میلیون طرفدار دارد. من فکر می کنم آنها سازماندهی خوبی برای این رقابت ها داشته باشند و باید بگویم که برزیلی ها فوتبال را تنفس می کنند و من این موضوع را دوست دارم.

برزیل و هلند در دیدار دوستانه ای که در ماه ژوئن برگزار شد با تساوی بدون گل به کار خود پایان دادند و این در حالی است که هلند در جام جهانی 2010 با نتیجه 2 بر یک مقابل حریف قدرتمند خود به برتری رسید.

