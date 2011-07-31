ستاد راهپیمایی روز قدس تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خوزستان پیش از ظهر یکشنبه در این جلسه با اشاره بر اهمیت برگزاری راهپیمایی روز قدس گفت: قبل از انقلاب، رژیم شاهنشاهی به مردم القا می کرد که اوضاع فلسطین یک مسئله عربی و بی ربط به مردم ایران است اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی امام راحل(ره) با اعلام آخرین روز ماه مبارک رمضان به نام روز جهانی قدس بر بین المللی و جهانی بودن مسئله فلسطین تاکید کردند و انتخاب آخرین روز ماه مبارک رمضان نیز توسط امام خمینی(ره)نشان از اسلامی بودن مسئله فلسطین دارد.

حجت الاسلام محمد صادق عظیمی اظهار داشت: بنیانگذار انقلاب اسلامی همواره بر بیداری امت اسلامی و تشکیل هسته های مقاومت در کشورهای مسلمان تاکید داشتند تا جایی که می بینیم هم اکنون در اکثر کشورهای مسلمان موج اسلام خواهی و بیداری شکل گرفته است.



وی عنوان کرد: به منظور افزایش بصیرت و آگاهی نسبت به اهمیت روز جهانی قدس، هفته استقبال از این روز جهانی در هفته پایانی ماه مبارک برگزار می شود.



عظیمی تصریح کرد: در این هفته با برپایی برنامه هایی متناسب با اهمیت این روز و بیداری امت اسلامی به استقبال باشکوه برگزاری راهپیمایی روز قدس خواهیم رفت.



وی در مورد اهمیت برگزاری برنامه های این هفته گفت: متاسفانه دشمنان اسلام ونظام از طریق ماهواره و رسانه ها سعی دارند این شبهه را ایجاد کنند که فلسطین و مشکلات آن چه ربطی به ما دارد این در حالیست که آنها مسلمان هستند و وظیفه ما حمایت از هر مسلمان مظلومی در هر جایی از این دنیا که باشد است.



مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خوزستان تصریح کرد: باید زمینه های لازم برگزاری و حضور مردم همیشه در روز جهانی قدس را به بهترین شکل ممکن فراهم کنیم.