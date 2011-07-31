مقابل سایپا همه را غافلگیر می کنیم

احمد سنجری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: تیم مس سرچشمه در بازی اول خود در لیگ برتر مقابل سایپا با انگیزه بالایی در حد نام مس سرچشمه به بازی خواهد پرداخت.

سنجری تصریح کرد: تمرینات خوبی برای این بازی انجام دادیم و همچنین آنالیز کامل بازی های سایپا را در برنامه داشتیم امشب نیز زیر نور ورزشگاه باهنر کرمان تمرینات خود را ادامه می دهیم و برخلاف نظر برخی افراد استرس خاصی بین بازیکنان برای بازی در لیگ برتر نداریم.

وی یادآورشد: فردا شب تمرینات تیم را در کردان کرج خواهیم داشت تا سه شنبه در بازی مقابل سایپا مشکلی نداشته باشیم.

این مسئول عنوان کرد: تیم سرچشمه در مرحله آماده سازی سه بازی تدارکاتی داشته تا به هماهنگی نسبی برسیم که خوشبختانه تا حدودی بازیکنان با هم هماهنگی دارند و در چند بازی اول که همه تیم ها کمی ناهماهنگ هستند سعی خواهیم کرد که هماهنگی مان را کامل کنیم.

وی تصریح کرد: از 27 بازیکنی که می توانستیم بگیریم تنها 21 بازیکن جذب شده اند و یک بازیکن خارجی نیز کم داریم که در نیم فصل بازیکنان مورد نظر جذب می شوند.

سنجری تیم سرچشمه را تیمی خوب و دارای تجربه های خوب در کنار انرژی جوانی دانست و افزود: هر چند که نتوانستیم تیم را کامل کنیم اما قول می دهیم با همین بازیکنانی که داریم بازی زیبا و مردم پسندی را ارائه کنیم.

وی در ادامه گفت: تنها یک بازیکن 350میلیون تومانی داریم که حسن حوری است بقیه بازیکنان رنج قیمتی مناسب و نزدیک به هم دارند.