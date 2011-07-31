راه اندازی والیبال ساحلی ناشنوایان در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید آرام ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران عمده مشکلات ورزشکاران ناشنوا را هزینه های موجود جهت خرید لوازم ورزشی و هزینه ایاب ذهاب عنوان کرد و گفت: با همکاری تربیت بدنی مازندران مساعدت های لازم صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: با رایزنی های صورت گرفته توانستیم سالن های ورزشی را به صورت رایگان در اختیار ورزشکاران ناشنوا قرار دهیم و هیات ورزش های ناشنوایان هزینه های ایاب ذهاب این ورزشکاران را پرداخت می کند.

وی با بیان اینکه ناشنوایان را نباید از ورزشکاران عادی جدا کرد افزود: بسیاری از ناشنوایان می توانند در ورزش های افرادی عادی حضور داشته باشند و این امر مستلزم همکاری سایر هیات های ورزشی است.

آرام از دعوت دومازندرانی در اردوی تیم ملی والیبال ناشنوایان جمهوری اسلامی ایران خبر داد و افزود: در حال حاضر اردوی تیم ملی در حال برگزاری است.

وی از شرکت یک ورزشکار ناشنوا خانم مازندرانی در مسابقات بین المللی کاراته بانوان در کشور چین خبر داد و افزود: این بانوی مازندرانی موفق شد در این دوره از مسابقات به مقام نائب قهرمانی دست یابد.

وی گسترش ورزش های بانوان ناشنوا را یکی از مهم ترین فعالیت های در دست اقدام هیئت ورزش های ناشنوایان عنوان کرد و افزود: این هیئت برای ارتقاء ورزش های بانوان ناشنوا تمام تلاش خود را خواهد کرد تا به تعالی در این حوزه دست یابیم.

آرام، گسترش ورزش های پایه ناشنوایان مانند ورزش شنا و ژیمناستیک را مهم دانست و افزود: برنامه ریزی های صورت گرفته است تا ورزش مهیج والیبال ساحلی ویژه ناشنوایان را در مازندران راه اندازی کنیم.

سرپرست هیات ورزش های ناشنوایان از برگزاری مجمع انتخابات این هیات خبر داد و گفت: پس از برگزاری این مجمع برنامه ریزی های اصلی با همکاری مسئولین کمیته ها و روئسای شهرستان هیات ورزشی ناشنوایان پیگیری خواهد شد تا بتوانیم بهترین خدمت را به این قشر صورت دهیم.

وی تاکید کرد: یکی از بهترین روش های توانمند سازی گروه هدف حضور این قشر در فعالیت های اجتماعی می باشد و یکی بهترین راه های پر رنگ کردن حضور ناشنوایان در عرصه های اجتماعی انجام فعالیت های ورزشی است.

آرام افزود:: ورزشکاران ناشنوا علاوه بر حضور در اجتماع و تامین نشاط روحی می توانند یک زندگی مستقل همراه با توانمندی داشته باشند.