ناگفته ها به روایت تصویر؛ از انتظار پیروزی تا در جستجوی لقمه ای نان

اولین تصویر امروز مربط به تحولات لیبی و ادامه تلاش مردم این کشور برای برکنار کردن "معمر قذافی" از قدرت است.
این عکس مربوط به تجمع انقلابیون در میدان شهر بنغازی برای شرکت درمراسم خاکسپاری کشته شدگان نبردهای این کشور است.
دومین تصویر امروز مربوط به نسل در حال انقراض طوطیان خاکستری آفریقایی است.
این پرندگان بیشتر در اوگاندا و بخشهایی از آفریقا که هم اکنون در خطر قحطی قرار دارند دیده می شوند.
سومین تصویر امروز مربوط به تحولات پرو و انتخاب یک رئیس جمهور ضد آمریکایی در این کشور است.
در این تصویر یکی از حامیان رئیس جمهوری پرو دیده می شود که با در دست داشتن یک ساز قدیمی احساسات خود را بیان می کند.
تصویر بعدی مربوط به زیباییهای حیات وحش و لحظه بیرون آمدن از تخم یک بچه کروکودیل است.
در این تصویر یک فعال محیط زیست در فیلیپین دیده می شود که با دقت بیرون آمدن این موجود را از تخم مشاهده می کند.
آخرین تصویر امروز مربوط به بحران قحطی در شاخ آفریقاست.
در این تصویر دو کودک سومالیایی مشاهده می شوند که با در دست داشتن ظرف غذا به دنبال یافتن لقمه ای نان هستند. بر اساس اعلام سازمان ملل متحد قحطی جان بیش از 12 میلیون نفر را در شاخ آفریقا تهدید می کند.
نظر شما