برگزاری 250 نشست تخصصی در نمایشگاه قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین یاوراحمدی گفت: تمامی برنامهریزیهای لازم برای برگزاری مراسم و نشستهای تخصصی نمایشگاه قرآنکریم را بخش محافل و مراسم انجام میدهد.
وی با بیان اینکه 250 نشست تخصصی در بخشهای گوناگون تا کنون پیشبینی شده است، تصریح کرد: در همین راستا چهارده جلسه مشاوره حرفهای قرآنی با هماهنگی شورای عالی قرآن و مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران ویژه قاریان درجه اول برگزار میشود.
وی افزود: یکی دیگر از برنامههای ما، رونمایی از تازههای قرآنی در روزهای چهارشنبه است که در طول ماه رمضان آثار فاخر در حوزههای مکتوب و رسانههای دیجیتال که در زمان نمایشگاه به مرحله تولید رسیده باشد معرفی و رونمایی خواهد شد.
یاوراحمدی با بیان اینکه در بخش تجسمی نیز از آثار فاخر در طول نمایشگاه رونمایی میشود، تصریح کرد: یکی دیگر از بخشهای مهم نمایشگاه قرآن برگزاری مراسم شبهای نورانی در حیاط مصلای تهران است که به مدت 21 شب از ابتدای ماه رمضان برنامههای مختلفی اجرا میشود.
به گفته این مقام مسئول برنامه شبهای نورانی از ساعت 22 و با حضور قاریان مصری، ایرانی، گروه تواشیح و همخوانی برگزار خواهد شد.
مدیر بخش محافل و مراسم نمایشگاه بینالمللی قرآنکریم ادامه داد: هر شب حجتالاسلام ابوالقاسمی، حجتالاسلام پناهیان و حجتالاسلام ماندگاری به ایراد سخنرانی درباره برکات و فضایل ماه رمضان خواهند پرداخت.
به گفته یاوراحمدی برنامه شبهای نورانی با مشارکت نهادهای مختلف شامل هیئت رزمندگان اسلام، سازمان اوقاف و امور خیریه و مصلای بزرگ امام خمینی(ره) تهران برگزار میشود.
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن تا 4 شهریور از ساعت 17 تا 24 در مصلای امام خمینی(ره) پذیرای علاقمندان است .
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