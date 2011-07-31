توافق نهایی با هند برای دریافت بدهی های نفتی

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد قلعه بانی امروز درباره آخرین وضعیت دریافت بدهی های نفتی از هند گفت: با رایزنی ها و مذاکرات فشرده ای که میان ایران و هند انجام گرفت، دو طرف توافق کردند، پرداخت این بدهی هر چه زودتر انجام شود.

مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران افزود: در روزهای آینده بخشی از این بدهی تسویه و بقیه آن نیز به تدریج از سوی مشتریان هندی نفت ایران پرداخت خواهد شد.

به گزارش مهر، صادرات نفت خام ایران در حالی از ابتدای مرداد ماه سالجاری تاکنون به طور متوسط روزانه 90 هزار بشکه کاهش یافته است که وزارت نفت این کاهش را "موقتی" می‌داند.

ایران به طور متوسط روزانه 400 هزار بشکه نفت خام به هند صادر می کند، ضمن آنکه از سالهای گذشته تاکنون طراحی پالایشگاههای نفت هند مطابق با نفت خام سنگین ایران است.

براساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی، بدهی نفتی هند به ایران حدود 5 میلیارد دلار است.