فعالان اقتصادی استان بوشهر عازم عراق می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صادقی بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: براساس موافقت اولیه سازمان توسعه تجارت ایران و در راستای توسعه و بهبود تبادلات تجاری و افزایش همکاریهای اقتصادی با کشورهای منطقه، این سازمان در نظر دارد با همکاری اتاق تعاون استان و سازمان بازرگانی استان کهگیلویه و بویر احمد، هیئتی تجاری - بازاریابی به شمال کشور عراق اعزام کند.
وی افزود: سازمان بازرگانی استان بوشهر طی ارسال فراخوانی در پی جذب و عضویت فعالان اقتصادی توانمند و مشتاق جهت حضور در این هیئت تجاری است.
وی با اشاره به اینکه تاریخ اعزام هیئت مذکور آبان ماه 1390 خواهد بود، گفت: براساس توافقات انجام و برنامه ریزیهای صورت گرفته با کنسولگری ایران در کشور عراق مرز ورودی استان کرمانشاه تعیین شده و شهرهای مورد بازدید هیئت سلیمانیه و اربیل عراق خواهد بود.
وی دلایل انتخاب این منطقه از شمال کشور عراق را امنیت پایدار، امکان دسترسی سریع و آسان تجار ایرانی به استانهای شمالی عراق و آمادگی کامل این بازار برای پذیرش کالاها و خدمات ایرانی به دلیل مناسبات تاریخی و فرهنگی و مرز طولانی مشترک ارزیابی کرد.
صادقی با اشاره به اینکه برنامه ریزیهای لازم جهت انجام ملاقاتها و بازدیدها، گفت: هیئت تجاری در این سفر از شورای استانداریها، اتاقهای بازرگانی، اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان اقلیم کردستان، شورای سرمایه گذاری استانها و بازارهای عمده فروشی و بانکهای استانهای اربیل و سلیمانیه بازدید خواهند کرد.
وی بیان کرد: متقاضیان به حضور در این هیئت تجاری می توانند حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 31 شهریور مراتب آمادگی خود را به دبیر خانه اتاق تعاون استان بوشهر اعلام نمایند.
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