فعالان اقتصادی استان بوشهر عازم عراق می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صادقی بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: براساس موافقت اولیه سازمان توسعه تجارت ایران و در راستای توسعه و بهبود تبادلات تجاری و افزایش همکاریهای اقتصادی با کشورهای منطقه، این سازمان در نظر دارد با همکاری اتاق تعاون استان و سازمان بازرگانی استان کهگیلویه و بویر احمد، هیئتی تجاری - بازاریابی به شمال کشور عراق اعزام کند .

وی افزود: سازمان بازرگانی استان بوشهر طی ارسال فراخوانی در پی جذب و عضویت فعالان اقتصادی توانمند و مشتاق جهت حضور در این هیئت تجاری است .

وی با اشاره به اینکه تاریخ اعزام هیئت مذکور آبان ماه 1390 خواهد بود، گفت: براساس توافقات انجام و برنامه ریزیهای صورت گرفته با کنسولگری ایران در کشور عراق مرز ورودی استان کرمانشاه تعیین شده و شهرهای مورد بازدید هیئت سلیمانیه و اربیل عراق خواهد بود .

وی دلایل انتخاب این منطقه از شمال کشور عراق را امنیت پایدار، امکان دسترسی سریع و آسان تجار ایرانی به استانهای شمالی عراق و آمادگی کامل این بازار برای پذیرش کالاها و خدمات ایرانی به دلیل مناسبات تاریخی و فرهنگی و مرز طولانی مشترک ارزیابی کرد .

صادقی با اشاره به اینکه برنامه ریزیهای لازم جهت انجام ملاقاتها و بازدیدها، گفت: هیئت تجاری در این سفر از شورای استانداریها، اتاقهای بازرگانی، اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان اقلیم کردستان، شورای سرمایه گذاری استانها و بازارهای عمده فروشی و بانکهای استانهای اربیل و سلیمانیه بازدید خواهند کرد .