کشت دوباره شالی برنج در آمل افزایش یافت

سید مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ازآغاز زمان نشاء دوباره شالی در اراضی کشاورزی آمل، تاکنون بیش از 200 هکتار به کشت مجدد برنج اختصاص یافته است.

وی افزود: شرایط مناسب آب و هوایی امسال در مازندران و استقبال خوب کشاورزان سختکوش آملی از کشت دوم برنج، باعث شده سطح زیر کشت دوم برنج در شالیزارهای این شهرستان روند افزایشی داشته باشد.

مدیر جهاد کشاورزی آمل اضافه کرد: پس از برداشت اول شالی در شالیزاریها، کشاورزان آملی بلافاصله با آماده سازی مجدد زمین های زراعی خود، اقدام به کشت دوباره نشاء می کنند.

امینی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از هزار و500 هکتار از شالیزاری شهرستان آمل در مرحله اول برداشت شده است، ادامه داد: پیش بینی می شود حدود 15هزار هکتار از شالیزارهای آمل علاوه بر کشت دوباره برنج به پرورش رتون اختصاص یابد.

وی گفت: پیش بینی می شود ازاین اراضی حدود 20هزار تن شلتوک برنج تولید شود.

مدیرجهاد کشاورزی آمل با بیان اینکه امسال در سطح بیش از 38هزارهکتار ازشالیزارهای این شهرستان برنج کشت شد، گفت: براساس گزارش های کارشناسان جهاد کشاورزی، در سال زراعی امسال افزایش 10درصدی تولید برنج درشالیزارهای آمل پیش بینی می شود.

شالیکاران سخت کوش آملی با تولید سالانه بیش از260 هزار تن شلتوک، برنج مورد نیاز حدود چهار میلیون نفر را تولید وعرضه می کنند.