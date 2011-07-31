به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه تلویزیونی با اجرای اسماعیل آذر و ژاله صادقیان پخش خواهد شد که با بخش گفتگوی کارشناسی در مورد حکایتهای عرفانی در زبان و ادبیات فارسی با حضور یک مهمان در حوزههای فرهنگی، هنری، ادبی، موسیقی، جامعه شناسی و روانشناسی روی آنتن میرود.
براساس این گزارش، در بخش مشاعره علوی از کودکان، نوجوانان و بزرگسالانی که حدود دو ماه است نسبت به حفظ اشعار آیینی و عرفانی با موضوع رمضان، روزه، حضرت علی(ع) و شب قدر تلاش کردند برای حضور در برنامه دعوت شده است.
همچنین شعرخوانی توسط شعرا و درسهایی از قرآن توسط کارشناسان در این برنامه ارائه میشود. در بخش مشاعره علوی 21 دوره مقدماتی با حضور سه نفر و هفت دوره نهایی برگزار میشود.
برنامه تلویزیونی "دریای جان" در 30 قسمت 45 دقیقهای در ماه رمضان به تهیهکنندگی امیرحسین آذر و کارگردانی مهدی زینلی از ساعت 22 الی 23 از طریق شبکه آموزش سیما پخش میشود.
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