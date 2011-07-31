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۹ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۳۵

"مشاعره علوی" از امشب روی آنتن شبکه آموزش می‌رود

"مشاعره علوی" از امشب روی آنتن شبکه آموزش می‌رود

پخش "مشاعره علوی" ویژه ماه مبارک رمضان در قالب برنامه "دریای جان" از امشب در شبکه آموزش سیما آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ این برنامه تلویزیونی با اجرای اسماعیل آذر و ژاله صادقیان پخش خواهد شد که با بخش گفتگوی کارشناسی در مورد حکایت‌های عرفانی در زبان و ادبیات فارسی با حضور یک مهمان در حوزه‌های فرهنگی، هنری، ادبی، موسیقی، جامعه شناسی و روانشناسی روی آنتن می‌رود.
 
براساس این گزارش، در بخش مشاعره علوی از کودکان، نوجوانان و بزرگسالانی که حدود دو ماه است نسبت به حفظ اشعار آیینی و عرفانی با موضوع رمضان، روزه، حضرت علی(ع) و شب قدر تلاش کردند برای حضور در برنامه دعوت شده است.
 
همچنین شعرخوانی توسط شعرا و درس‌هایی از قرآن توسط کارشناسان در این برنامه ارائه می‌شود. در بخش مشاعره علوی 21 دوره مقدماتی با حضور سه نفر و هفت دوره نهایی برگزار می‌شود.
 
برنامه تلویزیونی "دریای جان" در 30 قسمت 45 دقیقه‌ای در ماه رمضان به تهیه‌کنندگی امیرحسین آذر و کارگردانی مهدی زینلی از ساعت 22 الی 23 از طریق شبکه آموزش سیما پخش می‌شود.
کد مطلب 1372067

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