مدیر اجرایی سرشماری خراسان رضوی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، از سوی عادل آذر رییس مرکز آمار ایران، عباس نیاوند به عنوان مدیر اجرایی سرشماری استان منصوب و هادی ذاکری مدیرکل آمار و اطلاعات استانداری خراسان رضوی به عنوان قائم مقام ایشان تعیین شد.

بر اساس این حکم مدیران اجرایی سرشماری در شهرستان ها فرمانداران هستند که احکام خود را از دست عباس نیاوند مدیر اجرایی سرشماری خراسان رضوی دریافت کردند.

شایان ذکر است ثبت نام متقاضیان مشارکت در سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 از 10 مردادماه سال جاری به مدت یک ماه از طریق سامانه مربوطه امکان پذیر است.