  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۹ مرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۲۸

مدیر اجرایی سرشماری خراسان رضوی منصوب شد

مدیر اجرایی سرشماری خراسان رضوی منصوب شد

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استاندار خراسان رضوی به عنوان مدیر اجرایی سرشماری استان در سال جاری منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، از سوی عادل آذر رییس مرکز آمار ایران، عباس نیاوند به عنوان مدیر اجرایی سرشماری استان منصوب و هادی ذاکری مدیرکل آمار و اطلاعات استانداری خراسان رضوی به عنوان قائم مقام ایشان تعیین شد.

بر اساس این حکم مدیران اجرایی سرشماری در شهرستان ها فرمانداران هستند که احکام خود را از دست عباس نیاوند مدیر اجرایی سرشماری خراسان رضوی دریافت کردند.

شایان ذکر است ثبت نام متقاضیان مشارکت در سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 از 10 مردادماه سال جاری به مدت یک ماه از طریق سامانه مربوطه امکان پذیر است.

کد مطلب 1372083

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها