به گزارش خبرنگار مهر، بیش از 400 نفر از دختران مهدها و کانونهای قرآنی اردکان در یک گردهمایی در محل پارک شهر اردکان، ضمن بهره ‌مندی از برنامه‌های فرهنگی این گردهمایی، خواستار رعایت حجاب اسلامی از سوی تمام بانوان شدند.

این گروه به ویژه رعایت حجاب کامل اسلامی را از سوی دانشجویان تازه وارد به شهرستان اردکان خواستار شدند.

این گردهمایی به همت موسسه قرآنی نور الزهرا(س) اردکان و با همکاری برخی از خواهران بسیجی برگزار شد.

در بخشی از بیانیه این گردهمایی آمده است: زنان و دختران مسلمان اردکان، امروز به عنوان سنگربانان ارزشهای اسلامی در برابر وضع جاهلی دنیای غرب با پاسداری از حریم حجاب به عنوان دژ امنیت زن و پیشتاز در میادین علم، فرهنگ و سیاست از حصار مستحکم فرهنگ اسلامی محافظت کرده و از سازمان‌های فرهنگی، رسانه ‌ای، دستگاه‌ های تربیتی و ارشادی شهرستان اردکان می‌ خواهیم در راستای شناساندن عمق و محتوای حجاب و عفاف برنامه‌ ریزی و از نفوذ فرهنگ مبتذل غرب جلوگیری کرده و به مبارزه و برخورد با مظاهر بدحجابی و بی‌ حجابی در شهرمان اقدام کنند تا جوانان پاک و انقلابی ما بتوانند در کمال آرامش روحی و جسمی، اجتماع را به محیط کار و تلاش تبدیل و سلامت روانی و اخلاقی جامعه را تضمین کنند.