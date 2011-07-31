20 هزار و 700 رقبه در استان زنجان وجود دارد

حجت الاسلام علی باقری در حاشیه برگزاری از نمایشگاه "زنجان در مسیر توسعه" در گفتگو با خبرنگار مهر، به عنوان ارزیابی کننده و اطلاع رسان دستاوردهای دولت یاد کرد و افزود: خبرنگاران ارزیابی کننده تاریخ هستند و ضعف و قوت دستگاهها را منعکس می کنند.

وی با اشاره به نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری "سال جهاد اقتصادی" گفت: فعالیتها و کارها باید دوبرابر شود لذا امسال کارهای فرهنگی 300 الی 400 درصد رشد داشته است و دولت الکترونیک دو هزار و 400 درصد ارائه خدمات را افزایش داشته است که قابل قیاس با 5 سال گذشته است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان تاکید کرد: رویکرد دولت نهم و دهم فرهنگی و دینی است و در این راستا برنامه های خود را از جهت کیفی و کمی افزایش داده است.

باقری یادآور شد: دو هزار و 200 موقوفه فرهنگی در استان زنجان وجود دارد که هزار و 500 مسجد، هزار و 200 حسینیه و تکایا است.

وی افزود: 40 الی 50 درصد امامزداگان نوسازی و مرمت شده اند که تعدادی هم در دست بهسازی است لذا در این راستا باید مردم هم تعامل لازم را با دستگاههای ذیربط داشته و کمک کنند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: اعتبارات در دولت نهم و دهم افزایش داشته است و اعتبارات فرهنگی از 250 میلیون تومان به یک میلیارد و 350 میلیون تومان افزایش یافته است

باقری گفت: سازمان اوقاف اولین بار در نمایشگاه زنجان در مسیر توسعه شرکت می کند و در این نمایشگاه برنامه های فرهنگی و مسابقه را تدارک دیده است.