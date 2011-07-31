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۹ مرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۲۰

حجت الاسلام باقری:

20 هزار و 700 رقبه در استان زنجان وجود دارد

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: 20 هزار و 700 رقبه در استان زنجان وجود دارد که از این تعداد شش هزار رقبه داریم که هنوز شناسایی نشده است.

حجت الاسلام علی باقری در حاشیه برگزاری از نمایشگاه "زنجان در مسیر توسعه" در گفتگو با خبرنگار مهر، به عنوان ارزیابی کننده و اطلاع رسان دستاوردهای دولت یاد کرد و افزود: خبرنگاران ارزیابی کننده تاریخ هستند و ضعف و قوت دستگاهها را منعکس می کنند.

وی با اشاره به نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری "سال جهاد اقتصادی" گفت: فعالیتها و کارها باید دوبرابر شود لذا امسال کارهای فرهنگی 300 الی 400 درصد رشد داشته است و دولت الکترونیک دو هزار و 400 درصد ارائه خدمات را افزایش داشته است که قابل قیاس با 5 سال گذشته  است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان تاکید کرد: رویکرد دولت نهم و دهم فرهنگی و دینی است و در این راستا برنامه های خود را از جهت کیفی و کمی افزایش داده است.

باقری یادآور شد: دو هزار و 200 موقوفه فرهنگی در استان زنجان وجود دارد که هزار و 500 مسجد، هزار و 200 حسینیه و تکایا است.

وی افزود: 40 الی 50 درصد امامزداگان نوسازی و مرمت شده اند که تعدادی هم در دست بهسازی است لذا در این راستا باید مردم هم تعامل لازم را با دستگاههای ذیربط داشته و کمک کنند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: اعتبارات در دولت نهم و دهم افزایش داشته است و اعتبارات فرهنگی از 250 میلیون تومان به یک میلیارد و 350 میلیون تومان افزایش یافته است

باقری گفت: سازمان اوقاف اولین بار در نمایشگاه زنجان در مسیر توسعه شرکت می کند و در این نمایشگاه برنامه های فرهنگی و مسابقه را تدارک دیده است.

کد مطلب 1372095

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