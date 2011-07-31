لرستان در مسیر شکوفایی/ آغاز پروژه هایی که روزی آرزو بود!

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله دهمرده استاندار لرستان در حاشیه بازدید از خبرگزاری مهر با تشریح برخی دستاوردهای اخیر در مسیر توسعه و آبادانی لرستان اظهار داشت: ارتقای رتبه لرستان از نظر میزان رشد اعتبارات عمرانی استانی از رده 27 استانهای کشور در سال 89 به رده پنجم کشور در سال 90، یکی از مهمترین دستاوردها و اقداماتی بود که در سایه تعامل و همدلی مجموعه اجرایی استان محقق شد.

وی ادامه داد: این مهم موجب شد تا جایگاه لرستان در جمع استانهای سراسر کشور در زمینه میزان رشد اعتبارات عمرانی استانی 22 پله ارتقا یابد.

استاندار لرستان یادآور شد: این استان در سال 89 به لحاظ میزان اعتبارات عمرانی استانی اختصاص یافته در میان استانهای کشور در رده 27 قرار داشت که با توجه به تلاش گسترده و شبانه روزی مجموعه مدیریت اجرایی استان و همراهی و همکاری موثر نمایندگان مردم لرستان در مجلس، میزان اعتبارات عمرانی استانی درنظر گرفته شده برای استان لرستان در لایحه بودجه سال 90 کشور از افزایش قابل توجهی برخوردار شد و لرستان به لحاظ میزان رشد اعتبارات عمرانی استانی از رده 27 کشور در سال 89 به رده پنجم استان های سراسر کشور در سال 90 ارتقا یافت.

عزم مدیریت اجرایی لرستان برای حرکتهای بزرگ

دهمرده اظهار داشت: کسب این موفقیت دلیل بارز و مشخصی برای حجم خدمات و تلاشهای انجام شده و عزم جدی مدیران دستگاه های اجرایی در سایه مدیریت ارشد استان لرستان برای انجام حرکتی بزرگ و قابل توجه در مسیر توسعه و عمران استان است.

استاندار لرستان افزود: از سوی دیگر موفقیتهای دیگری نیز در زمینه افزایش میزان اعتبارات عمرانی اجرای طرح ها در سطح استان لرستان برای سال 90 حاصل شد که در بخش های مختلف عمرانی قابل لمس و مشاهده است.

دهمرده تصریح کرد: در این ارتباط می توان به رشد بی نظیر بودجه بخشهایی مانند امور آب استان لرستان نسبت به سنوات گذشته در مقایسه با دیگر استان های کشور اشاره کرد.

وی تصریح کرد: اعتبارات جذب شده و پیش بینی شده استان لرستان در سال 89 و همچنین سال 90 ارقام بسیار قابل توجه و چشمگیری است که در نوع خود در لرستان بی سابقه است.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه مقام عظمای ولایت امسال را سال جهاد اقتصادی نامگذاری کردند، یادآور شد: لرستان در سایه وفاق و همدلی همه مسئولان و اجرای طرح های بزرگ عمرانی و برنامه های علمی و کارشناسی شده، در آستانه یک جهش چشمگیر در مسیر پیشرفت و توسعه همه جانبه قرار دارد.

تنها سد بودجه سال 90 مربوط به لرستان است

استاندار لرستان گفت: سد تاج امیر در شهرستان دلفان به عنوان تنها سد کشور از میان 55 سد متقاضی استان های مختلف کشور، ردیف مستقل اجرایی در جداول پیوست بودجه سال 90 کشور دریافت کرده است.

دهمرده ادامه داد: همچنین اجرای شبکه آبیاری و زهکشی سد تاج امیر نیز در پیوست لایحه بودجه سال 90 کشور درج شده است.

وی اظهار داشت: همچنین اجرای سد شهید محمد بروجردی و شبکه آبیاری و زهکشی آن نیز در سال 90 برای دریافت اعتبار اجرایی در پیوست لایحه بودجه سال 90 کشور درج شده است.

استاندار لرستان تصریح کرد: البته باید در این خصوص این نکته را هم بیان کنیم که علاوه بر این دو سد طرح های دیگر سد سازی مانند زیبا محمد و عالی محمود نیز برای اجرا در جداول پیوست بودجه سال 90 درج و در سفر هیئت دولت به لرستان مصوب شده است.

توسعه باغات لرستان در سطح 40 هزار هکتار از اراضی شیبدار

دهمرده گفت: یکی دیگر از مهم ترین دستاوردهای سفر سوم هیئت دولت به استان لرستان، تصویب افزایش حجم عملیات و جذب اعتبار برای اجرای طرح های توسعه کشاورزی در اراضی شیبدار در سطح 40 هزار هکتار است.

استاندار لرستان اظهار داشت: برای اجرای این طرح مجوز ماده 32 برای تامین و انتقال آب موردنیاز توسعه باغات در سطح 40 هزار هکتار از اراضی شیبدار استان اخذ شده است.

راه آهن لرستان یکی از دو راه آهن بودجه 90

دهمرده همچنین با اشاره به آغاز عملیات اجرایی راه آهن لرستان به عنوان یکی از آرزوهای دیرینه مردم، بیان داشت: بزرگترین قفل احداث این راه آهن کسب مجوز ماده 32 بود که با پیگیریهای انجام شده این امر محقق شد.

وی با بیان اینکه با تفاهم منعقد شده با قرارگاه خاتم مسیر اخذ مجوز ماده 32 این پروژه نیز هموار شد، یادآور شد: این در حالیست که در لایحه بودجه سال 90 از بین 50 پروژه ریلی آماده تنها دو پروژه موفق به کسب مجوز شدند که یکی از آنها راه آهن لرستان و دیگری راه آهن بم بود.

استاندار لرستان به ویژگیهای پروژه راه آهن لرستان اشاره کرد و گفت: این پروژه به طول 367 کیلومتر و با اعتبار اولیه بالغ بر 25 میلیارد تومان آغاز شده است.

وی ادامه داد: این در حالیست که برای عملیاتی شدن این پروژه عظیم سرمایه گذاری بالغ بر یک هزار و 468 میلیارد تومان صورت خواهد گرفت.

راه آهن آرزوی دیرینه و به حق مردم لرستان

استاندار لرستان با بیان اینکه آرزوی دیرینه و به حق مردم لرستان احداث راه آهن دورود - خرم آباد - اندیمشک بوده است، عنوان کرد: طی جلسات زیادی که با مجمع نمایندگان استان گذاشتیم این طرح را به عنوان یک پروژه علمی شروع کردیم.

دهمرده با تاکید بر اینکه موانع زیادی بر سر راه احداث پروژه راه آهن لرستان بود، ادامه داد: ولی با تعامل و همدلی مجمع نمایندگان، استانداری و دیگر مسئولان این پروژه آغاز شد.

وی با تاکید بر اینکه پروژه احداث راه آهن در لرستان یک بحث ملی و فراملی است، تصریح کرد: با عملیاتی شدن این پروژه تمام کشور از آن بهره خواهند برد.

استاندار لرستان یادآور شد: اصلا انتظار نداشتیم که هنوز جوهر مصوبات سفر سوم دولت به لرستان خشک نشده با همدلی و همکاری مسئولان و نمایندگان استان کار احداث این پروژه به همت قرارگاه خاتم الانبیا آغاز شود و کار تجهیز کارگاه پروژه نیز صورت گیرد.