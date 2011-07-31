6 هزار واحد مسکونی برای خانواده شهدا و ایثارگران احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عابدین عابدین مقدم پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای ادرای استان با اشاره به اینکه 26 مرداد ماه سالروز ورود آزادگان به مهین اسلامی است، گفت: خدمات رسانی و توجه به خانواده شهدا و ایثارگران در دولت نهم و دهم با افزایش 100 درصدی رو به رو بوده است.

وی افزود: در حوزه اشتغال، مسکن، مستمری، ساماندهی گلزار شهدا، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در سطح استان اقدامات بسیار خوب و شایسته ای صورت گرفته است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی با اشاره به وجود هزار و 700 فرزند شهید متقاضی کار در استان گفت: اگر هر دستگاهی تعدادی از این افراد را جذب کنند ما در استان هیچ فرزند شهید جویای کار نخواهیم داشت.