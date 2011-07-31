چهار رشته صنایع دستی چهارمحال بختیاری احیا می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد رئیسی اظهار داشت: رشته های گیوه دوزی، رویه بافی گیوه، قفل سازی و دست بافته های عشایری چهارمحال و بختیاری امسال از فراموشی نجات می یابند.

وی افزود: در راستای احیای هر یک از این رشته ها دوره آموزشی برای 12 هنرجو برگزار می شود.

سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه هنرجویان پس از گذراندن دوره های آموزشی از تسهیلات حمایتی همچون وام های زود بازده بهره مند خواهند شد، تصریح کرد: یک کارگاه گیوه بافی در شهرکرد و سه کارگاه در شهرستان بروجن فعال هستند و زنان نیز در خانه های خود رویه بافی می کنند.

رئیسی یاد آور شد: دست بافته های عشایری استان از جمله مفرش، خورجین، چنته و وریس توسط تعداد محدودی از هنرمندان بافته می شوند.