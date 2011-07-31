حفاظت از نخبگان در اولویت کاری وزارت کشور قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمد نجار ظهر یکشنبه با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: دشمنان انقلاب اسلامی ایران گمان می کنند با بکارگیری شیوه های ناجوانمردانه دشمنی خود در مقابل ایران می توانند یاس و ناامیدی را در بین مردم این کشور حکمفرما سازند غافل از اینکه این قبیل اقدامات کوردلانه آنها نه تنها ذره ای خلل بر ایستادگی ملت غیور ایران در برابر دشمنان وارد نکرده بلکه موجب اتحاد، انسجام و وحدت بیش از پیش ملت ایران می شوند.

وی ضمن محکوم کردن ترور دنشمندان ایران از سوی دشمنان ادامه داد: وزارت کشور با بکارگیری برنامه ای ویژه از نخبگان و دانشمندان این مرز و بوم حفاظت خواهد کرد.

وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به حضور مقتدرانه نیروی انتظامی در حوزه امنیت اجتماعی بیان داشت: حضور مقتدارنه نیروهای انتظامی کشور در حوزه امنیت اجتماعی کشور مثال زدنی و بی نظیر است.

محمد نجار گفت: امروز پلیس ایران با تجهیز به دانش روز دنیا از پلیس سنتی عبور کرده و به پلیس مبتنی بر دانش روز تبدیل شده است.

وی ادامه داد: پلیس ایران پلیسی مردمی است که توانسته با جلب اعتماد مردمی در اجرای پروژه های امنیتی خود موفق بوده است.

وزیر کشور در بخش دیگر سخنان خود از افزایش تعداد نمایندگان 20 استان کشور منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: لایحه افزایش نمایندگان مردم شهرهای کشور در مجلس شورای اسلامی به مجلس ارائه شده که در صورت تصویب تعداد نمایندگان 20 استان کشور امسال افزایش یابد.