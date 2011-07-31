ساوجبلاغ - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان حمل و نقل عمومی ساوجبلاغ گفت: نوسازی حمل و نقل عمومی ساوجبلاغ دنبال و جایگزینی مینی بوسهای فرسوده فعال با اتوبوسهای نو انجام می شود.