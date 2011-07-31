اسفندیار عقبایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تا پایان ماه جاری 10 دستگاه اتوبوس در این ناوگان جایگزین خواهد شد که این امر در راستای کاهش مشکلات صورت می گیرد.
این مسئول اضافه کر: کار نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی ساوجبلاغ آغاز شده ضمن اینکه 70 درصد مینی بوسهای این ناوگان فرسوده است.
وی ادامه داد: کار نوسازی مینی بوسهای مسافربر فرسوده ساوجبلاغ با جایگزینی اتوبوسهای نو انجام می شود و تا پایان ماه جاری 10 دستگاه اتوبوس در این ناوگان جایگزین خواهد شد.
82 درصد از قیمت اتوبوسها را دولت در قالب کمک بلاعوض تامین می کند
این مسئول عنوان کرد: 100 دستگاه مینی بوس و 530 تاکسی در 41 خط مسافر بری در این شهرستان فعالیت می کنند ضمن اینکه 82 درصد از قیمت اتوبوسهای یادشده را دولت در قالب کمک بلاعوض تامین می کند.
عقبایی بیان کرد: صاحبان مینی بوسهای فرسوده فعال در خطوط مسافربری این شهرستان می توانند برای اطلاع از جزئیات این طرح به این سازمان مراجعه کنند.
رئیس سازمان حمل و نقل عمومی ساوجبلاغ یادآور شد: این طرح تا نوسازی همه مینی بوسهای فرسوده ناوگان حمل و نقل عمومی این شهرستان ادامه خواهد داشت.
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