نتایج مسابقات اذان و ابتهال در هرمزگان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد فاتحی مدیر امور فرهنگی اوقاف و امور خیریه هرمزگان ظهر یکشنبه در مورد برگزاری این مسابقات در جمع خبرنگاران به نبود محل مناسب به منظور اسکان شرکت کنندگان شهرستانی اشاره کرد و افزود: نبود محل مناسب برای اسکان شرکت کنندگان شهرستانی همچنان مهمترین دغدغه ای است که اوقاف با آن مواجه است و ساخت وتکمیل حسینیه امامزاده سید مظفربندرعباس ضرورتی است که می تواند کمک بزرگی به برگزاری مطلوب مسابقات فرهنگی در سطح استان کند.

وی اضافه کرد: در واقع این گفته یاد آور آغاز پروژه فرهنگی مذهبی ساخت حسینیه امامزاده سید مظفر بندرعباس است، پروژه ای که با توجه به نیازهای فرهنگی استان چهار سال پیش ساخت آن کلید خورد اما با گذشت چهار سال همچنان به دلیل عدم اختصاص اعتبار نیمه تمام باقی مانده است.

حجت الاسلام فاتحی هدف از برگزاری مسابقات را ایجاد رقابت سالم در بین جوانان و نوجوانان در زمینه‌های قرآنی و دینی دانست وگفت: برگزاری این مسابقات زمینه رشد جوانان در عرصه دینی را فراهم می کند وبه همین دلیل لازم است که توجه مسئولان عرصه فرهنگی به برگزاری هر چه بهتر این مسابقات معطوف شود.

مدیر امور فرهنگی اوقاف وامور خیریه هرمزگان در مورد نتایج برگزاری این مسابقات عنوان کرد: نفرات برگزیده در رشته اذان زیر 16 سال "شکوفه" محمد فرقانی از رودان با کسب68 امتیاز رتبه اول،‌ رتبه دوم مسعود اسودی از رودان با کسب 53.5 و رتبه سوم علی کوردهی از پارسیان با کسب رتبه 49.5 عناوین برتر این گروه را کسب کردند.

وی اظهارداشت: در رشته اذان بالای 16 سال "بزرگسال" محمد مقداد علیا بندرعباس با کسب 94 امتیاز رتبه اول، داود اکران از بندرعباس با کسب 81 امتیاز و اسماعیل شهبازی از حاجی آباد با امتیاز 58.5 رتبه سوم را کسب نمودند.

حجتا الاسلام فاتحی افزود: در رشته ابتهال یوسف جعفرزاده از بندرعباس با کسب 89 امتیاز رتبه اول، ولی ا...صفائی پوراز رودان با کسب 73.5 وعلی علیپوراز رودان با کسب 57 امتیاز رتبه های برتر رشته ابتهال را کسب کردند.

وی گفت: علاوه بر آن در گروه همخوانی و تواشیح گروه عروه الوثقی از بندرعباس با کسب 99.25، ‌گروه فتح از بندرعباس با کسب 91 و گروه بلد الامین از میناب با کسب 69.5 امتیاز به ترتیب رتبه های اول تا سوم را کسب نمودند.

مدیر امور فرهنگی اوقاف گفت: در مسابقات کشوری که زمان و مکان آن متعاقبا توسط سازمان اوقاف وامور خیریه برگزار می شود تنها یک موذن بالای 16 سال، یک موذن زیر 16 سال، یک مبتهل و یک گروه شرکت خواهند کرد.

فاتحی استقبال جوانان و نوجوانان را از سری مسابقات استانی قرآن، اذان، مدیحه‌سرایی، همخوانی قرآن و ابتهال را پرشور دانست و عنوان کرد: استقبال از این مسابقات بسیار خوب بود و امیدواریم در آینده شاهد برگزاری مسابقات پرشورتری باشیم.