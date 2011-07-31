به گزارش خبرنگار مهر، حسن رحیمی در دوازدهمین جلسه هم اندیشی مدیران کل روابط عمومی سازمانها، معاونتها و مراکز تابعه قوه قضائیه با تشریح برخی مواد قانون برنامه پنجم آمادگی قوه قضائیه را در تعامل سازنده در ارتقای آگاهی‌های حقوقی مردم از طریق رسانه ملی اعلام نمود و بر ایفای نقش سازنده تمامی رسانه‌ها در زمینه‌ پیشگیری از وقوع جرم تاکید کرد.

وی با مشکوک دانستن انتشار برخی از اخبار نادرست و هشدار به رسانه‌ها در خودداری از انتشار اخبار غیر موثق گفت: تمام رسانه‌های متعهدی که خود را ملزم به رعایت اخلاق حرفه‌ای رسانه‌ای و اطلاع رسانی دقیق، شفاف و با هدف آگاهی بخشی جامعه می‌دانند مراقب باشند که در دام رسانه‌ها و مراکزی نیفتند که قصدشان القای احساس ناامنی در کشور از طریق انتشار خبرهای کذب و جعلی حوادث و یا انتشار اخبار تاریخ گذشته است.

مدیرکل روابط عمومی قوه قضاییه اعلام کرد: حتی اگر برخی رسانه‌های منعکس کننده اخباری از این دست، مدعی بی اطلاعی از صحت و سقم چنین اخباری شوند و به این مسئله استناد کنند که منبع اولیه منعکس کننده، خبری کذب را منعکس کرده باز هم اتهام تشویش اذهان متوجه آنان است.

رحیمی باتاکید بر عزم جزم دستگاه قضایی در برخورد با اراذل و اوباش و متعرضان به جان و مال و ناموس مردم از اراده دستگاه قضایی در برخورد جدی و قانونی با رسانه‌هایی خبر داد که اخبار کذب را در بخش حوادث منتشر می‌نمایند و یا با جعل اخبار مبادرت به ایجاد فضای ناامنی اجتماعی می‌کنند.

وی تاکید کرد: متاسفانه باید اذعان کنیم انتشار حجم زیادی از اخبار تجاوز به عنف ویا قتل و غارت که در میان آن حتی اخبار مربوط به حوادث سالیان قبل نیز دیده می‌شود این شائبه را تقویت می‌کند که گروهی معاند نظام اسلامی، قصدشان القای وجود فضای ناامنی در کشور از طریق رسانه‌ها است که البته باید بدانند دستگاه قضایی و مردم شریف ایران اسلامی نیز به خوبی از ترفند آنان آگاه است و اجازه فضاسازی‌های رسانه‌ای از این طریق را نخواهند داد.