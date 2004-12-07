حمايت زنان جمعيت جوانان انقلاب اسلامي از كانديداتوري هاشمي رفسنجاني

به گزارش سرويس سياسي مهر ، مريم السادات موسوي نژاد مشاور امور زنان جمعيت جوانان انقلاب اسلامي در ديدار روز گذشته خود با جمعي از خواهران پايگاههاي بسيج كرج صبر و استقامت زنان ايراني را در سالهاي اول پيروزي انقلاب ستود و از دولتمردان كنوني خواستار توجه بيشتر به نقش زنان در جامعه شد .

موسوي نژاد شايسته سالاري را محوريت مهم نامزدي در انتخابات برشمرد و از مسئولان حكومتي خواستار سپردن پست هاي كليدي در رده هاي وزارت به زنان شد .

وي با تحليل انتخابات رياست جمهوري و با اشاره به مشكلات موجود جامعه كه ابتذال فرهنگي در راس آن قرار دارد از هاشمي رفسنجاني به عنوان سياستمداري دلسوز و آگاه به مسائل روزنظام نام برد .

مشاور امور زنان جمعيت جوانان انقلاب اسلامي با اشاره به نظر سنجي داخلي در حزب اعلام نمود كليه اعضاي بانوان با برشمردن ويژگيهاي نامزد اصلح و شايسته بر كانديداتوري هاشمي رفسنجاني اجماع نظر دارند .



مريم السادات موسوي نژاد مشاوره را حق طبيعي و رايگان هر فرد ايراني دانست و از دستگاههاي دولتي خواستار تشكيل مراكز ويژه مشاوره در امور جاريه مردم گرديد .