به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل مهدوی نیا عصر یکشنبه در هشتمین جلسه ذیحسابان و مدیران امور مالی دستگاههای اجرایی گلستان از ذیحسابان و مدیران امور مالی دستگاههای اجرایی استان خواست با وحدت و همدلی فرمایشات رهبر انقلاب را به فعلیت برسانند.

وی در ادامه بر نظارت دقیق ذیحسابان در جذب صحیح اعتبارات با حداکثر صرفه جویی و حفظ منافع دولت تاکید کرد.

مهدوی نیا بیان داشت: نقش اصلی مراجع نظارتی، ارائه مشاوره و تلاش در جهت حل مشکلات دستگاههای اجرایی و رفع موانع موجود و یافتن راهکارهای قانونی است که ذیحسابان به عنوان نمایندگان وزارت دارایی و همچنین دیوان محاسبات با همین دیدگاه به مسئولیتهای خود عمل می کنند.

در ادامه این جلسه، عمران طیبی مدیرکل امور مالیاتی گلستان نیز در سخنانی کوتاه از تلاش ذی حسابان در ابراز و جذب مالیاتهای تکلیفی سال گذشته تقدیر کرد و خواستار ارسال به موقع آنها در سال جاری شد.

در این جلسه، ابلاغ سیاستهای کلی اشتغال، آیین نامه اجرایی ماده 40 ضوابط اجرایی بودجه، حد نصاب معاملات موضوع ماده سه قانون برگزاری مناقصات، قانون تشکیل وزارتخانه های جدید و پرداخت عائله مندی حق اولاد و عیدی بازنشستگان و مقررات مربوط به نحوه خرید خودروی سواری در سال 90 مواردی بود که به منظور ایجاد وحدت رویه و رفع ابهامات، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.