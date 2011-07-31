شرکت برق قزوین 23 میلیارد تومان مطالبات دارد

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف جبارزاده ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها میزان مطالبات شرکت حدود شش میلیارد تومان بود که این رقم بعد از اجرای قانون به 23 میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی افزود: واحدهای صنعتی استان بیش از 9 میلیارد تومان به شرکت برق استان بدهی دارند که با تعامل منطقی و دادن فرصت تلاش می کنیم بدون قطع برق مشترکان این مطالباات را وصول کنیم.

اجرای 60 کیلومتر شبکه کابلی

جبارزاده از تبدیل شبکه های هوایی انتقال برق شهرها به شبکه کابلی و زیرزمینی خبرداد و گفت: به منظور افزایش ضریب مقاومت شبکه های انتقال و نیز کاهش آسیبها در شرایط نامساعد جوی اکثر شبکه های هوایی به شبکه کابلی تبدیل خواهد شد که در سال 88 حدود شش کیلومتر و تا پایان سال قبل نیز 60 کیلومتر شبکه کابلی در قزوین اجرا شده است.

این مسئول افزود: اجرای شبکه کابلی و حذف خطوط انتقال هوایی در شهرستانهای استان هم امسال پیگیری و اجرا خواهد شد.

400 میلیون تومان خسارت توفان هفته گذشته در قزوین

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین تصریح کرد: در اثر باد و بوران و توفان هفته گذشته بیش از 400 میلیون تومان به شبکه ها و تاسیسات برق استان خسارت وارد شد و وزش باد با سرعت 108 کیلومتر در ساعت موجب شکسته شدن 25 تیر برق، 92 فقره سقوط درخت روی شبکه و آسیب دیدن شبکه های20 کیلو ولت و فشار ضعیف، 180 مورد سیم پارگی شبکه، 200 متر آسیب دیدن خط 63 کیلو ولت، 160 متر خط انتقال 400 کیلو ولت برق و سوختن دو دستگاه ترانس برق شد.

وی افزود: با واکنش سریع نیروهای زحمتکش حوزه ستادی و اکیپهای عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق استان در قالب 62 اکیپ عملیاتی و اجرایی، آسیبها و خسارات در کوتاهترین زمان ممکن برطرف و نسبت به رفع خاموشیها اقدام و از قطعی برق شبکه جلوگیری شد که معاون وزیر نیرو در این خصوص از توانمندی و سرعت عمل نیروهای این شرکت تقدیر کرد.

شهرک صنعتی خرمدشت برقدار می شود

جبارزاده با اشاره به پیگیری استاندار و نمایندگان مجلس در خصوص تامین برق شهرک صنعتی خرمدشت هم گفت: در سفر اخیر معاون وزیر نیرو به استان برای افتتاح پست برق 400 کیلو ولت مینودر مقرر شد برق این شهرک در مدت یک ماه تامین شود که با تامین پنج میلیارد تومان اعتبار 48 کیلومتر مدار توزیع در این منطقه صنعتی احداث خواهد شد.

وی اظهارداشت: برای احداث پست 20 مگاوات این شهرک مجوز لازم دریافت شده که قرار بود یک میلیارد تومان آن از سوی شرکت شهرکهای صنعتی تامین شود که تاکنون فقط 300 میلیون تومان آن تامین شده اما برای حل مشکل واحدهای تولیدی کار احداث آغاز شده و در نیمه اول شهریور ماه به بهره برداری خواهد رسید.

شبکه های فرسوده در قزوین جمع آوری می شود

جبارزاده از ترمیم و نوسازی شبکه های فرسوده برق استان به عنوان برنامه های آینده این شرکت نام برد و افزود: سالانه هفت میلیارد تومان شبکه فرسوده در استان نوسازی می شود که با این کار میزان تلفات انرژی از 14 درصد به 8.4 درصد کاهش یافته است.

برق مسکن مهر تامین می شود

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین همچنین در خصوص تامین برق مورد نیاز مسکن مهر استان یادآورشد: اولین شرکت برق کشوری بودیم که توانستیم کارگاههای ساخت و ساز مسکن مهر را برقدار کنیم و آمادگی کامل داریم برق مورد نیاز 10 هزار واحد مسکونی مسکن مهر در نقاط مختلف استان را تامین کنیم و در این زمینه هیچ نگرانی وجود ندارد.

وی به کاهش سرقت سیمهای برق در سال اخیر هم اشاره کرد و گفت: با تلاش ماموران نیروی انتظامی، همکاری صمیمانه دادستانی و قضات دادگستری خوشبختانه میزان سرقت کابل و سیم های برق به میزان قابل توجهی در استان کاهش یافته است.

طرحهای مهم شرکت برق قزوین

وی با بیان طرح های دردست اجرا در استان تصریح کرد: پروژه های 400 کیلو ولت دشتابی، 230 کیلو ولت حسین آباد، 63 کیلو ولت پونک و پنج کیلو ولت البرز، توسعه و نیرو رسانی و اصلاح شبکه توزیع، احداث نیروگاه گازی 500 و 250 مگاواتی بوئین زهرا، نیروگاه 73 مگاواتی البرز، نیروگاه 100 مگاواتی بادی خورهشت، 30 مگاواتی سیاهپوش و 30 مگاواتی طارم از مهمترین طرح های در دست اجرای شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین در سال جاری است.

جبارزاده همچنین گفت: پیاده سازی سیستم GIS، مکانیزه کردن سیستم آمار و اطلاعات شرکت، راه اندازی پورتال اینترنتی شرکت، برقراری سیستم امنیت شبکه، واگذاری طراحی پروژه های توزیع به مشاور، اجرای بیش از 50 درصد بایگانی الکترونیکی پرونده های مشترکین از دیگر کارهای انجام شده است.