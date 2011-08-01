ملامحمدی: به جای فهرست کتاب مناسب، نویسنده خوب معرفی کنیم

مجید ملامحمدی؛ نویسنده و شاعر حوزه کودک و نوجوان در گفتگو با خبرنگار مهر، هدفمند بودن مطالعه را عامل موثر آشنایی کودکان و نوجوانان با نویسندهها و آثار خوب دانست و بیان کرد: اگر بچهها به سلیقه خودشان کتاب انتخاب کنند، معمولا اغلب به سمت کتابهای بازاری با شکل و شمایل پرزرق و برق میروند و با کتابهایی که حاوی فکر و اندیشه است در مرحله اول کمتر جذب آن شوند؛ در حالی که با تورق و خواندن بخشی از کتاب جذب آن میشوند، اما وقتی معرفی شود و چند صفحهای تورق کنند با کتاب ارتباط برقرار میکنند.
وی با تاکید بر اینکه نوجوانان باید برای مطالعه راهنمایی شوند، به ویژه اگر علاقه به خواندن مطالب خاصی دارند، اظهار داشت: کتابهای تخیلی و ترسناک که دارای ماجرای تخیلی و فضایی است، اغلب مورد علاقه بچههاست و این دست کتابها گاهی برای بچهها مضر خواهد بود.
این شاعر و نویسنده کودک و نوجوان افزود: این گونه کتابها اغلب کتابها ترجمه هستند و دنیایی را به روی بچهها باز میکند که ممکن است او را با تضادهای درونی، مشکلات روانی و عصبی رو به رو کند، ولی به دلیل جذابیت، بچهها را دنبال خود میکشانند. از همین رو ارائه لیست و راهنمایی درباره این کتابها اهمیت بیشتری دارد.
ملامحمدی ارائه فهرستی از نویسندگان مناسب و منتخب را بهتر از ارائه لیست کتاب دانست و گفت: نام نویسنده ماندگارتر از نام کتاب بوده و بهتر است آثار ویژگیهای آثار یک نویسنده اعلام شود.
عضو هیئت تحریریه مجله سلام بچهها تصریح کرد: با این حال، مراکزی که در ارتباط با بچهها هستند یا به نوعی برای بچهها کار و تصمیمگیری میکنند، مانند آموزش و پرورش، وزارت ارشاد، انجمن نویسندگان و انجمن قلم، میتوانند با استفاده از کارشناسان لیستهایی را تهیه و ارائه کنند.
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