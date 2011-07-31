خیزش منطقه باعث نابودی ظالمان می شود/انتقاد از بی تفاوتی کشورهای عربی

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای فرهنگ عمومی استان کردستان با انتشار بیانیه ای آورده است: "با توجه به امواج بیداری اسلامی و خیزش ملتهای مسلمان خاورمیانه و کشورهای تحت ظلم و ستم علیه حاکمان ظالم و فاسد خود به ویژه بحرین و یمن و حملات وحشیانه رژیم های دیکتاتوری و به خطر افتادن منافع استکبار جهانی، تلاش مذبوحانه و توطئه های این قدرت های ستمکار برای جلوگیری از تهدید بیشتر منافع خود افزایش یافته است".

در ادامه این بیانیه آمده است: "اعضای شورای فرهنگ عمومی استان بار دیگر از قیامهای مردمی و مظلومیت و حقانیت مسلمانان یمن، لیبی، مصر، اردن، تونس، بحرین و کفن پوشان عربستان حمایت کرده و هرگونه لشگرکشی و دخالت نظامی کشورهای منطقه به ویژه دخالت و لشگرکشی آشکار و گسترده عربستان سعودی و امارات در کشتار مردم بی دفاع و مسلمان بحرین را به شدت محکوم کرده و پایان عمر حکام مستبد و ظالم را در سراسر جهان خواستارند و سفرهای پنهانی و مستمر مقامات آمریکایی به کشورهای حوزه خلیج فارس و منطقه خاورمیانه و کشورهای مسلمان و آزادیخواه و برنامه ریزیهای گسترده جهت سرکوب شدید و دخالت نظامی گسترده علیه موج بیداری و مقاومت اسلامی مسلمانان در سرتاسر منطقه بویژه در کشورهای مسلمان بحرین و لیبی، تنها بخش کوچکی از نقشه پلید و توطئه بزرگ استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جهانخوار و رژیم غاصب صهیونیستی علیه جان، مال، ناموس، عزت و شرافت مسلمانان است که هر روز شدیدتر و مرموزانه تر در اشکال جدیدی برای دستیابی به مطامع و منافع نامشروع خود دنبال می شود".

در بخش دیگری از بیانیه شورای فرهنگ عمومی استان کردستان تاکید شده است: "متأسفانه امروز کسانی که خود را خادم الحرمین و پرده دار کعبه خانه خدا می دانند، آشکارا به دیگر کشورهای مسلمان و مظلوم عربی لشکرکشی کرده و با دخالت مستقیم نظامی به کشتار وسیع مسلمانان مظلوم و بی پناه دست می زنند و امروز خیانت بی سابقه و مستقیم برخی از حاکمان مستبد و دیکتاتور دست نشانده غرب و استکبار جهانی و بی کفایتی برخی دیگر از حکام عربی و سکوت سرد و مرگبار برخی دیگر از علمای اسلام و سازمان های مدعی حقوق بشر و به ویژه سازمان ملل متحد باعث شده تا انسان هایی که در راه آزادی و عدالت قیام نموده و اعتراض های مسالمت آمیز داشته اند به خاک و خون کشیده شوند و اینک مسلمانان جهان و علمای اسلامی در جای جای این کره خاکی بایستی با حمایت همه جانبه مادی و معنوی خود از این قیام های مردمی و مبارزات اسلامی در پشتیبانی جبهه حق و عدالت از هیچ کوششی دریغ نکنند و البته سازمان های مدعی حقوق بشر، سازمان ملل متحد و سازمان های منطقه ای و بین المللی همانند سازمان کنفرانس اسلامی، سازمان سران کشور های عربی با اتخاذ و اعمال شیوه های کارآمد جلوی این گونه حملات ددمنشانه و کشتارهای فجیع را بگیرند".

شورای فرهنگ عمومی استان کردستان ضمن محکومیت مجدد اینگونه اقدامات وحشیانه در سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز مردم مسلمان منطقه علیه استکبار و استبداد و دخالتهای نظامی و استراتژیک کشورهای بیگانه علیه این قیامها می کوشد تا در راستای حمایت از مظلومان و مستضعفان منطقه و جهان که هر جای این کره خاکی باشند هر چند گامی کوچک برداشته و ملتهای مسلمان به ویژه مردم شجاع و مبارز ایران اسلامی و مردم عزیز منطقه را با بیان و زبان قلم و با هوشیاری کامل و وحدت کلمه حول محور اسلام به دفاع و حمایت از آنان دعوت کند و به تمام سران کفر و استکبار و حکام دیکتاتور و مستبد جهان به پایان رسیدن دوران عمر ننگینشان را هشدار دهد.